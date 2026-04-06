У новоросійську повідомили про нову атаку БпЛА на нафтовий термінал "Шесхаріс"

У російському новоросійську в ніч на 6 квітня знову повідомили про атаку безпілотників та вибухи в районі промислових об’єктів. За даними місцевої влади та OSINT-аналізу, під удар міг потрапити нафтовий термінал "Шесхаріс", повідомляють місцева влада, Astra, пише УНН.

Деталі

Оперативний штаб краснодарського краю заявив, що "уламки БпЛА" впали на території двох підприємств у місті. За офіційною версією, на одному з об’єктів виникло займання, яке нібито швидко ліквідували.

Мер новоросійська андрій кравченко також повідомив, що уламки безпілотника впали на багатоквартирний будинок у Південному внутрішньоміському районі. Інформація про можливих постраждалих станом на зараз уточнюється.

Під ударом міг бути ключовий нафтовий об’єкт

Водночас видання Astra з посиланням на власний OSINT-аналіз повідомило, що ціллю атаки, ймовірно, став перевалочний комплекс "Шесхаріс". Такий висновок журналісти зробили на основі геолокації відео, оприлюдненого очевидцями.

"Шесхаріс" є одним із найважливіших нафтових об’єктів на півдні росії. Термінал входить до структури "Чорномортранснефти" та використовується для прийому, зберігання і відвантаження нафти та нафтопродуктів на танкери.

Інформації про масштаби можливих пошкоджень об’єкта наразі немає.

У новоросійську повідомляють про атаку на порт, пожежі та влучання уламків у багатоповерхівку