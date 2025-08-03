В Новой Зеландии арестовали женщину, которая перевозила двухлетнюю девочку в чемодане во время автобусной поездки
Киев • УНН
В Новой Зеландии задержали 27-летнюю женщину, которая перевозила двухлетнюю девочку в чемодане в автобусе. Водитель заметил движение в багаже, что привело к обнаружению ребенка, который, по предварительным данным, страдал от жары.
В Новой Зеландии правоохранители задержали 27-летнюю женщину, которая во время поездки на автобусе перевозила в чемодане двухлетнюю девочку. Об этом информирует УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Отмечается, что полицию вызвали на автобусную остановку в городке Кайвака на севере страны после того, как одна пассажирка попросила открыть багажное отделение.
Водитель забеспокоился, когда заметил, что чемодан движется. Когда он открыл его, внутри обнаружили двухлетнюю девочку
По словам правоохранителей, 27-летнюю женщину арестовали и предъявили ей обвинения в жестоком обращении с ребенком и недосмотре за ним.
По предварительным данным, девочке было очень жарко, однако видимых телесных повреждений не обнаружено
Ребенка доставили в больницу для медицинского обследования. Пока не разглашается, является ли задержанная женщина родственницей девочки.
Ожидается, что женщина предстанет перед окружным судом Норт-Шора в понедельник.
"Мы хотим выразить благодарность и похвалить водителя автобуса, который заметил, что что-то не так, и мгновенно отреагировал, тем самым предотвратив потенциально трагические последствия", - подчеркнули правоохранители.
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