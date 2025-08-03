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В Новой Зеландии арестовали женщину, которая перевозила двухлетнюю девочку в чемодане во время автобусной поездки

Киев • УНН

 • 1242 просмотра

В Новой Зеландии задержали 27-летнюю женщину, которая перевозила двухлетнюю девочку в чемодане в автобусе. Водитель заметил движение в багаже, что привело к обнаружению ребенка, который, по предварительным данным, страдал от жары.

В Новой Зеландии арестовали женщину, которая перевозила двухлетнюю девочку в чемодане во время автобусной поездки

В Новой Зеландии правоохранители задержали 27-летнюю женщину, которая во время поездки на автобусе перевозила в чемодане двухлетнюю девочку. Об этом информирует УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Отмечается, что полицию вызвали на автобусную остановку в городке Кайвака на севере страны после того, как одна пассажирка попросила открыть багажное отделение.

Водитель забеспокоился, когда заметил, что чемодан движется. Когда он открыл его, внутри обнаружили двухлетнюю девочку

- говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, 27-летнюю женщину арестовали и предъявили ей обвинения в жестоком обращении с ребенком и недосмотре за ним.

По предварительным данным, девочке было очень жарко, однако видимых телесных повреждений не обнаружено

- сообщили в полиции.

Ребенка доставили в больницу для медицинского обследования. Пока не разглашается, является ли задержанная женщина родственницей девочки.

Ожидается, что женщина предстанет перед окружным судом Норт-Шора в понедельник.

"Мы хотим выразить благодарность и похвалить водителя автобуса, который заметил, что что-то не так, и мгновенно отреагировал, тем самым предотвратив потенциально трагические последствия", - подчеркнули правоохранители.

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Вита Зеленецкая

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