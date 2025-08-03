У Новій Зеландії заарештували жінку, яка перевозила дворічну дівчинку у валізі під час автобусної подорожі
Київ • УНН
У Новій Зеландії затримали 27-річну жінку, яка перевозила дворічну дівчинку у валізі в автобусі. Водій помітив рух у багажі, що призвело до виявлення дитини, яка, за попередніми даними, страждала від спеки.
У Новій Зеландії правоохоронці затримали 27-річну жінку, яка під час поїздки автобусом перевозила у валізі дворічну дівчинку. Про це інформує УНН з посиланням на BBC.
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Зазначається, що поліцію викликали на автобусну зупинку в містечку Кайвака на півночі країни після того, як одна пасажирка попросила відкрити багажне відділення.
Водій занепокоївся, коли помітив, що валіза рухається. Коли він відкрив її, всередині виявили дворічну дівчинку
За словами правоохоронців, 27-річну жінку заарештували та висунули їй обвинувачення у жорстокому поводженні з дитиною та недогляді за нею.
За попередніми даними, дівчинці було дуже спекотно, однак видимих тілесних ушкоджень не виявлено
Дитину доправили до лікарні для медичного обстеження. Наразі не розголошується, чи є затримана жінка родичкою дівчинки.
Очікується, що жінка постане перед окружним судом Норт-Шору в понеділок.
"Ми хочемо висловити подяку і похвалити водія автобуса, який помітив, що щось не так, і миттєво відреагував, тим самим запобігши потенційно трагічним наслідкам", - наголосили правоохоронці.
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