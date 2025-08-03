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У Новій Зеландії заарештували жінку, яка перевозила дворічну дівчинку у валізі під час автобусної подорожі

Київ • УНН

 • 140 перегляди

У Новій Зеландії затримали 27-річну жінку, яка перевозила дворічну дівчинку у валізі в автобусі. Водій помітив рух у багажі, що призвело до виявлення дитини, яка, за попередніми даними, страждала від спеки.

У Новій Зеландії заарештували жінку, яка перевозила дворічну дівчинку у валізі під час автобусної подорожі

У Новій Зеландії правоохоронці затримали 27-річну жінку, яка під час поїздки автобусом перевозила у валізі дворічну дівчинку. Про це інформує УНН з посиланням на BBC

Деталі

Зазначається, що поліцію викликали на автобусну зупинку в містечку Кайвака на півночі країни після того, як одна пасажирка попросила відкрити багажне відділення.

Водій занепокоївся, коли помітив, що валіза рухається. Коли він відкрив її, всередині виявили дворічну дівчинку

- йдеться у дописі.

За словами правоохоронців, 27-річну жінку заарештували та висунули їй обвинувачення у жорстокому поводженні з дитиною та недогляді за нею.

За попередніми даними, дівчинці було дуже спекотно, однак видимих тілесних ушкоджень не виявлено

- повідомили в поліції.

Дитину доправили до лікарні для медичного обстеження. Наразі не розголошується, чи є затримана жінка родичкою дівчинки.

Очікується, що жінка постане перед окружним судом Норт-Шору в понеділок.

"Ми хочемо висловити подяку і похвалити водія автобуса, який помітив, що щось не так, і миттєво відреагував, тим самим запобігши потенційно трагічним наслідкам", - наголосили правоохоронці.

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Віта Зеленецька

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