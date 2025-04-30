Скандал з авіперевізником у Британії: матір з немовлям ледь не зняли з рейсу через заборону брати пляшку із грудним молоком на борт
Київ • УНН
В аеропорту Брістоля співробітники EasyJet погрожували зняти жінку з рейсу до Белфаста через грудне молоко. Авіакомпанія вимагала штраф, незважаючи на правила перевезення.
40-річна Дейзі Кроуфорд летіла з англійського з Брістоля до ірландського Белфаста, коли співробітники "easyJet" в аеропорту сказали їй, що заборонено брати грудне молоко на борт. Працівники перевізника погрожували їй, що знімуть жінку з рейсу, якщо вона не сплатить штраф у 50 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Dailymail.
Деталі
Мати трьох дітей сказала, що раніше у неї не було проблем із проходженням перевірки безпеки в аеропорту, але цього разу персонал відмовився слухати її пояснення та сказав, що рейс вилетить без неї, якщо вона не сплатить штраф у розмірі 50 фунтів стерлінгів.
Жінка стверджувала, що про цю проблему не повідомили під час проходження перевірки безпеки, а сказали лише біля виходу на посадку, оскільки окремий пакет для грудного молока не помістився в одну ручну поклажу.
Дейзі розповіла виданню, що намагалася пояснити, наскільки критично важливим є молоко для її малюка, проте не зустріла розуміння.
Сповнена рішучості не платити зайвих 50 фунтів стерлінгів, жінка почала розпаковувати свої валізи, щоб спробувати знайти місце.
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Коли вона намагалася перекладати сумку, щоб звільнити місце для молока, за словами Дейзі їй сказали, що літак вилетить без неї, якщо вона не поспішить.
Спочатку вони казали: ви пропустите свій рейс. Потім вони погрожували полетіти без мене
Зрештою, Дейзі одягла светр, куртку та пальто, а шльопанці поклала в кишені, щоб сумка-холодильник помістилася в ручну поклажу.
Дейзі сказала, що була дуже засмучена цим досвідом, особливо враховуючи те, що вона заздалегідь дослідила правила.
Вона додала, що вважає, що її дискримінували.
Чому я повинна використовувати місце в і без того невеликій нормі багажу для перевезення обладнання, яке є важливим для мене як матері, що годує грудьми?
"Це медично необхідно, і я не думаю, що від когось з іншим медичним обладнанням очікується, що він помістить його в ручну поклажу або за це стягуватиметься додаткова плата", - додала вона.
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Додатково
На урядовому вебсайті зазначено, що матері можуть брати з собою стільки грудного молока, скільки їм потрібно для подорожі, хоча рекомендується уточнити це в аеропорту перед польотом.
Під час подорожі з немовлям вам дозволено взяти з собою достатню кількість дитячого харчування, дитячого молока та стерилізованої води для подорожі. Немає жодних юридичних обмежень щодо того, скільки ви можете взяти з собою, проте уточніть це в аеропорту перед подорожжю
Ви також можете перевозити грудне молоко в ручній поклажі, навіть якщо подорожуєте без немовляти, але заморожене грудне молоко не можна перевозити в ручній поклажі.
Окремі контейнери з грудним молоком не повинні містити більше 2000 мл. Кожен контейнер потрібно буде перевірити на пункті безпеки. Співробітникам аеропорту, можливо, доведеться відкрити контейнери для перевірки рідин
"Нам дуже шкода через те, що пані Кроуфорд стала жертвою посадки на літак, оскільки це не той рівень обслуговування, якого ми очікуємо", - сказав речник easyJet.
Він зазначив, що компанія радить перевозити дитяче молоко в ручній поклажі та дозволяє пасажирам взяти з собою додатковий безкоштовний пакет для молоковідсмоктувача та молока.
"Ми просимо їх повідомити нас заздалегідь перед поїздкою, щоб не було проблем на виході", - додав він.
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