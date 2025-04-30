Скандал з авіперевізником у Британії: матір з немовлям ледь не зняли з рейсу через заборону брати пляшку із грудним молоком на борт

40-річна Дейзі Кроуфорд летіла з англійського з Брістоля до ірландського Белфаста, коли співробітники "easyJet" в аеропорту сказали їй, що заборонено брати грудне молоко на борт. Працівники перевізника погрожували їй, що знімуть жінку з рейсу, якщо вона не сплатить штраф у 50 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Dailymail.

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Мати трьох дітей сказала, що раніше у неї не було проблем із проходженням перевірки безпеки в аеропорту, але цього разу персонал відмовився слухати її пояснення та сказав, що рейс вилетить без неї, якщо вона не сплатить штраф у розмірі 50 фунтів стерлінгів.

Жінка стверджувала, що про цю проблему не повідомили під час проходження перевірки безпеки, а сказали лише біля виходу на посадку, оскільки окремий пакет для грудного молока не помістився в одну ручну поклажу.

Дейзі розповіла виданню, що намагалася пояснити, наскільки критично важливим є молоко для її малюка, проте не зустріла розуміння.

Сповнена рішучості не платити зайвих 50 фунтів стерлінгів, жінка почала розпаковувати свої валізи, щоб спробувати знайти місце.

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Коли вона намагалася перекладати сумку, щоб звільнити місце для молока, за словами Дейзі їй сказали, що літак вилетить без неї, якщо вона не поспішить.

Спочатку вони казали: ви пропустите свій рейс. Потім вони погрожували полетіти без мене - розповіла виданню жінка.

Зрештою, Дейзі одягла светр, куртку та пальто, а шльопанці поклала в кишені, щоб сумка-холодильник помістилася в ручну поклажу.

Дейзі сказала, що була дуже засмучена цим досвідом, особливо враховуючи те, що вона заздалегідь дослідила правила.

Вона додала, що вважає, що її дискримінували.

Чому я повинна використовувати місце в і без того невеликій нормі багажу для перевезення обладнання, яке є важливим для мене як матері, що годує грудьми? - пояснила вона свою позицію.

"Це медично необхідно, і я не думаю, що від когось з іншим медичним обладнанням очікується, що він помістить його в ручну поклажу або за це стягуватиметься додаткова плата", - додала вона.

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Додатково

На урядовому вебсайті зазначено, що матері можуть брати з собою стільки грудного молока, скільки їм потрібно для подорожі, хоча рекомендується уточнити це в аеропорту перед польотом.

Під час подорожі з немовлям вам дозволено взяти з собою достатню кількість дитячого харчування, дитячого молока та стерилізованої води для подорожі. Немає жодних юридичних обмежень щодо того, скільки ви можете взяти з собою, проте уточніть це в аеропорту перед подорожжю - ідеться у дописі.

Ви також можете перевозити грудне молоко в ручній поклажі, навіть якщо подорожуєте без немовляти, але заморожене грудне молоко не можна перевозити в ручній поклажі.

Окремі контейнери з грудним молоком не повинні містити більше 2000 мл. Кожен контейнер потрібно буде перевірити на пункті безпеки. Співробітникам аеропорту, можливо, доведеться відкрити контейнери для перевірки рідин - повідомлено на сайті.

"Нам дуже шкода через те, що пані Кроуфорд стала жертвою посадки на літак, оскільки це не той рівень обслуговування, якого ми очікуємо", - сказав речник easyJet.

Він зазначив, що компанія радить перевозити дитяче молоко в ручній поклажі та дозволяє пасажирам взяти з собою додатковий безкоштовний пакет для молоковідсмоктувача та молока.

"Ми просимо їх повідомити нас заздалегідь перед поїздкою, щоб не було проблем на виході", - додав він.

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