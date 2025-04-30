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Скандал с авиаперевозчиком в Британии: мать с младенцем чуть не сняли с рейса из-за запрета брать бутылку с грудным молоком на борт

Киев • УНН

 • 350 просмотра

В аэропорту Бристоля сотрудники EasyJet угрожали снять женщину с рейса в Белфаст из-за грудного молока. Авиакомпания требовала штраф, несмотря на правила перевозки.

Скандал с авиаперевозчиком в Британии: мать с младенцем чуть не сняли с рейса из-за запрета брать бутылку с грудным молоком на борт

40-летняя Дейзи Кроуфорд летела из английского Бристоля в ирландский Белфаст, когда сотрудники "easyJet" в аэропорту сказали ей, что запрещено брать грудное молоко на борт. Работники перевозчика угрожали ей, что снимут женщину с рейса, если она не заплатит штраф в 50 фунтов стерлингов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dailymail.

Детали

Мать троих детей сказала, что раньше у нее не было проблем с прохождением проверки безопасности в аэропорту, но в этот раз персонал отказался слушать ее объяснения и сказал, что рейс вылетит без нее, если она не заплатит штраф в размере 50 фунтов стерлингов.

Женщина утверждала, что об этой проблеме не сообщили во время прохождения проверки безопасности, а сказали только у выхода на посадку, поскольку отдельный пакет для грудного молока не поместился в одну ручную кладь.

Дейзи рассказала изданию, что пыталась объяснить, насколько критически важным является молоко для ее малыша, однако не встретила понимания.

Полная решимости не платить лишних 50 фунтов стерлингов, женщина начала распаковывать свои чемоданы, чтобы попытаться найти место.

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Когда она пыталась перекладывать сумку, чтобы освободить место для молока, по словам Дейзи ей сказали, что самолет вылетит без нее, если она не поторопится.

Сначала они говорили: вы пропустите свой рейс. Потом они угрожали улететь без меня

- рассказала изданию женщина.

В конце концов, Дейзи надела свитер, куртку и пальто, а шлепанцы положила в карманы, чтобы сумка-холодильник поместилась в ручную кладь.

Дейзи сказала, что была очень расстроена этим опытом, особенно учитывая то, что она заранее исследовала правила.

Она добавила, что считает, что ее дискриминировали.

Почему я должна использовать место в и без того небольшой норме багажа для перевозки оборудования, которое является важным для меня как кормящей матери?

- объяснила она свою позицию.

"Это медицински необходимо, и я не думаю, что от кого-то с другим медицинским оборудованием ожидается, что он поместит его в ручную кладь или за это будет взиматься дополнительная плата", - добавила она.

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Дополнительно

На правительственном веб-сайте указано, что матери могут брать с собой столько грудного молока, сколько им нужно для путешествия, хотя рекомендуется уточнить это в аэропорту перед полетом.

Во время путешествия с младенцем вам разрешено взять с собой достаточное количество детского питания, детского молока и стерилизованной воды для путешествия. Нет никаких юридических ограничений относительно того, сколько вы можете взять с собой, однако уточните это в аэропорту перед путешествием

- говорится в сообщении.

Вы также можете перевозить грудное молоко в ручной клади, даже если путешествуете без младенца, но замороженное грудное молоко нельзя перевозить в ручной клади.

Отдельные контейнеры с грудным молоком не должны содержать более 2000 мл. Каждый контейнер нужно будет проверить на пункте безопасности. Сотрудникам аэропорта, возможно, придется открыть контейнеры для проверки жидкостей

- сообщается на сайте.

"Нам очень жаль из-за того, что госпожа Кроуфорд стала жертвой посадки на самолет, поскольку это не тот уровень обслуживания, которого мы ожидаем", - сказал представитель easyJet.

Он отметил, что компания советует перевозить детское молоко в ручной клади и позволяет пассажирам взять с собой дополнительный бесплатный пакет для молокоотсоса и молока.

"Мы просим их сообщить нам заранее перед поездкой, чтобы не было проблем на выходе", - добавил он.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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