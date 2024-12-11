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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Доходы авиакомпаний достигнут исторического максимума в 1 триллион долларов - CNN

Доходы авиакомпаний достигнут исторического максимума в 1 триллион долларов - CNN

Киев  •  УНН

 • 6522 просмотра

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IATA прогнозирует рекордный доход авиаиндустрии более $1 трлн и 5 млрд пассажиров в 2024 году. Средняя прибыль на пассажира вырастет до $7, несмотря на проблемы с поставками самолетов и геополитические конфликты.

В 2024 году авиационная индустрия достигнет рекордного дохода более 1 триллиона долларов, прогнозирует IATA. Благодаря устойчивому спросу и снятию ограничений на путешествия количество пассажиров может достичь 5 миллиардов. Пишет УНН со ссылкой на CNN.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что в 2024 году мировая авиационная отрасль, вероятно, получит более 1 триллиона долларов дохода, поскольку количество пассажиров может достичь рекордного уровня в 5 миллиардов.

IATA прогнозирует, что средняя прибыль авиакомпаний на одного пассажира вырастет до $7, что значительно превышает показатель в $2,25 полтора года назад. Для 2023 года этот показатель оценивается на уровне $6,40.

Эти достижения демонстрируют быстрое восстановление отрасли после пандемии, которая вызвала убытки в размере почти $187 миллиардов за период 2020-2022 годов. Восстановление стало возможным благодаря снятию ограничений на путешествия и устойчивому спросу, что позволило многим перевозчикам повысить цены на билеты.

Среди регионов наибольшие прибыли в 2024 году ожидаются у авиакомпаний Ближнего Востока ($24 на пассажира), США ($12) и Европы ($9). Зато авиаперевозчики Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона будут оставаться менее прибыльными по сравнению со средним показателем по отрасли.

В предварительно записанных комментариях генеральный директор IATA Вилли Уолш назвал «огромную» цифру доходов «отличной новостью». Однако он добавил, что чистая прибыльность отрасли все равно будет «тонкой», на уровне $36,6 млрд - и этому не помогут задержки с поставками самолетов «ключевыми игроками», имея в виду авиастроителей Airbus и Boeing (BA).

Проблемы с цепочкой поставок имеют очень значительное влияние на нашу базу расходов... И конца-края этой проблеме не видно», - сказал он.

Хроническая нехватка самолетов заставляет авиакомпании дольше эксплуатировать старые, менее эффективные модели, что увеличивает расходы на обслуживание, эксплуатацию и негативно влияет на окружающую среду.

Глобальные конфликты также вызывают рост расходов, поскольку закрытие больших участков воздушного пространства заставляет перевозчиков использовать более длинные маршруты. Это не только увеличивает время полетов, но и создает задержки из-за ограниченного количества доступного воздушного пространства для все большего количества рейсов.

По словам генерального директора IATA Вилли Уолша, смена правительства в США может осложнить усилия отрасли по достижению нулевых выбросов углерода к 2050 году. Он отметил, что преимущества, полученные при администрации Байдена, такие как налоговые льготы для производства экологически чистого авиатоплива в соответствии с Законом о снижении инфляции, могут быть пересмотрены или отменены в случае возвращения Дональда Трампа к власти.

Напомним,

Мировая рекламная индустрия впервые превысит $1 трлн доходов в 2024 году, причем большую часть доходов обеспечат технологические гиганты, такие как Google и Meta.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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