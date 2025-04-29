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Нью-Йорк Таймс

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В Норвегии сотрудник отеля убегал от белого медведя на снегоходе: видео

Киев • УНН

 • 956 просмотра

В сети появилось видео, где работник отеля в Норвегии убегает от белого медведя, который на него напал. Мужчина пытался отстреливаться, а потом спасся на снегоходе.

В Норвегии сотрудник отеля убегал от белого медведя на снегоходе: видео

В сети распространилось видео, на котором сотрудник норвежского отеля пытался отстреливаться от белого медведя, а затем бросил ружье и убежал от хищника, запрыгнув на снегоход. Об этом пишет УНН со ссылкой на FoxNews.

Детали

Видео было сделано гостьей одного из отелей Ребеккой Баак. На записи видно человека, убегающего от белого медведя, и слышны звуки выстрелов.

"Меня разбудил около полуночи человек, который сказал, что там медведь. Сотрудник пытался его напугать, когда медведь напал на него", – рассказала она. 

Когда снегоход отъехал достаточно далеко, белый медведь прекратил преследование.

"Черт, этот парень смелый", – слышен женский голос.

Справка

Белые медведи – крупнейшие представители своего вида. Взрослые звери весят от 300 до 600 кг и имеют длину тела около 2,5 метров. Они атакуют чрезвычайно быстро и без предупреждения. Люди считаются чужими в среде обитания белых медведей, и белый медведь может рассматривать их как потенциальную добычу. Белый медведь невероятно силен, и даже детеныши могут быть чрезвычайно агрессивными и опасными.

Словацкая армия будет сдерживать бурых медведей: во многих районах страны чрезвычайное положение29.04.25, 17:04 • 6010 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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