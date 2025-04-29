У Норвегії співробітник готелю тікав від білого ведмедя на снігоході: відео

У мережі поширилось відео, на якому співробітник норвезького готелю намагався відстрелюватися від білого ведмедя, а потім кинув рушницю і втік від хижака, застрибнувши на снігохід. Про це пише УНН із посиланням на FoxNews.

Деталі

Відео було зроблено гостею одного з готелів Ребеккою Баак. На записі видно людину, яка тікає від білого ведмедя та чутно звуки пострілів.

"Мене розбудила близько півночі людина, яка сказала, що там ведмідь. Співробітник намагався його налякати, коли ведмідь напав на нього", – розповіла вона.

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Коли снігохід від'їхав достатньо далеко, білий ведмідь припинив переслідування.

"Чорт, цей хлопець сміливий", – чути жіночий голос.

Довідка

Білі ведмеді – найбільші представники свого виду. Дорослі звіри важать від 300 до 600 кг та мають довжину тіла близько 2,5 метрів. Вони атакують надзвичайно швидко та без попередження. Люди вважаються чужими в середовищі існування білих ведмедів, і білий ведмідь може розглядати їх як потенційну здобич. Білий ведмідь неймовірно сильний, і навіть дитинчата можуть бути надзвичайно агресивними та небезпечними.

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