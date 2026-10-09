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В Норвегии из-за масштабного сбоя связи остановили все поезда и перестали работать номера экстренных служб

Киев • УНН

 • 898 просмотра

Масштабный сбой Telenor парализовал железные дороги Норвегии и нарушил работу номеров экстренных служб. Причину инцидента ещё не установили.

В Норвегии из-за масштабного сбоя связи остановили все поезда и перестали работать номера экстренных служб

В Норвегии 8 октября масштабный сбой в работе телекоммуникационного оператора Telenor на несколько часов парализовал железнодорожное сообщение по всей стране и нарушил работу телефонных номеров экстренных служб. Об этом сообщает NRK, пишет УНН.

Детали

Проблемы со связью начались после 15:00 по местному времени. Из-за перебоев диспетчеры железной дороги не могли связаться с экстренными службами, поэтому движение поездов решили полностью остановить из соображений безопасности.

На Центральном вокзале Осло пассажиров попросили покинуть вагоны и воспользоваться альтернативным транспортом. Из-за массового спроса на такси на вокзале возник хаос, а железнодорожная компания Vy организовала автобусные перевозки в крупные города.

Сбой затронул полицию и спасателей

Проблемы распространились и на телефонные номера экстренных служб. Людям рекомендовали обращаться в местные отделения полиции по альтернативным номерам. В то же время специальная сеть экстренной связи государственных служб продолжала работать.

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После 18:00 оператор Telenor сообщил о восстановлении нормальной связи между телефонными сетями. Однако вечером поезда всё ещё курсировали с задержками. Железнодорожники ожидали возвращения к обычному расписанию на следующее утро.

Норвежское управление связи Nkom заявило, что инцидент не был связан с атакой. В Telenor также опровергли версию кибератаки, однако точную причину масштабного технического сбоя пока не назвали.

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Степан Гафтко

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