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В Киеве столкнулись две маршрутки, среди пострадавших ребёнок

Киев • УНН

 • 1448 просмотра

В Святошинском районе Киева столкнулись две маршрутки. Пострадали три человека, среди них ребёнок; их состояние уточняется.

В Киеве столкнулись две маршрутки, среди пострадавших ребёнок

В Киеве 5 октября произошло ДТП с двумя маршрутками, пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.

Подробности

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух маршруток в Святошинском районе

- сообщили в полиции.

Авария произошла сегодня около 11:30 на улице Симиренко.

"По предварительной информации, в результате столкновения двух маршрутных автобусов пострадали три человека, среди которых ребенок. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, информация об их состоянии уточняется", - указали в полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, наряд патрульной полиции и врачи.

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