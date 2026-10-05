В Киеве столкнулись две маршрутки, среди пострадавших ребёнок
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева столкнулись две маршрутки. Пострадали три человека, среди них ребёнок; их состояние уточняется.
В Киеве 5 октября произошло ДТП с двумя маршрутками, пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.
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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием двух маршруток в Святошинском районе
Авария произошла сегодня около 11:30 на улице Симиренко.
"По предварительной информации, в результате столкновения двух маршрутных автобусов пострадали три человека, среди которых ребенок. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, информация об их состоянии уточняется", - указали в полиции.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, наряд патрульной полиции и врачи.
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