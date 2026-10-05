У Києві зіткнулися дві маршрутки, серед постраждалих дитина

У Києві 5 жовтня сталася ДТП з двома маршрутками, постраждали троє людей, у тому числі дитина. Про це повідомили в ГУНП у Києві, пише УНН.

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Поліцейські встановлюють обставини ДТП за участю двох маршруток у Святошинському районі - повідомили у поліції.

Аварія сталася сьогодні близько 11:30 на вулиці Симиренка.

"За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення двох маршрутних автобусів постраждали троє людей, серед яких дитина. Потерпілим надається необхідна медична допомога, інформація про їхній стан уточнюється", - вказали у поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, наряд патрульної поліції та лікарі.

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