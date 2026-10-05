У Києві зіткнулися дві маршрутки, серед постраждалих дитина

$44.990.1550.530.16
ukenru
Ексклюзив
11:37 • 2916 перегляди
FP-7 розширює можливості ударів України по росії: експерт назвав потенційні цілі
Ексклюзив
10:48 • 13976 перегляди
Україна готується до відновлення авіасполучення: чи зможуть повернутися вітчизняні перевізники
09:38 • 14791 перегляди
Нобелівську премію з медицини 2026 року присудили за відкриття з оптогенетики
Ексклюзив
08:11 • 25840 перегляди
"Осине гніздо" рік потому: експертизи, слідство і боротьба родин померлих пацієнтів OdrexPhoto
06:33 • 29379 перегляди
Ми залишаємося в Києві - посольства низки країн ЄС в Україні відреагували на російські погрози
5 жовтня, 04:58 • 30454 перегляди
Контрнаступальні дії України біля Лимана вже можуть створювати проблеми для наступу росіян на Слов'янськ – ISW
5 жовтня, 04:25 • 28680 перегляди
путін цього року раніше розпочав зимову кампанію ударів по Україні, і в ISW пояснили його розрахунок
5 жовтня, 03:45 • 26263 перегляди
Пентагон переймає українські ідеї та досвід війни для розвитку армії США
5 жовтня, 02:37 • 26484 перегляди
Україна могла отримати чеські літаки для збивання реактивних "Шахедів", але передачу зупинили – яка є альтернатива
5 жовтня, 02:17 • 21444 перегляди
Білий дім США уже теж стежить за можливою чумою в росії та оцінює варіанти дій – Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3.3м/с
48%
753мм
Популярнi новини
Стало відомо, скільки військових та техніки втратили росіяни протягом доби в УкраїніPhoto5 жовтня, 04:14 • 12421 перегляди
Індія прагне більшої ролі у зусиллях з припинення війни рф проти України - Bloomberg05:45 • 12206 перегляди
Директор ФБР Каш Патель заручився з кантрі-співачкоюPhoto06:18 • 25505 перегляди
Колишній принц Ендрю подав до суду на поліцію через арешт на тлі справи Епштейна - ЗМІ06:34 • 24520 перегляди
Як обрати, почистити та зберігати свіжі печериці без ризику09:49 • 12559 перегляди
Публікації
FP-7 розширює можливості ударів України по росії: експерт назвав потенційні цілі
Ексклюзив
11:37 • 2816 перегляди
Україна готується до відновлення авіасполучення: чи зможуть повернутися вітчизняні перевізники
Ексклюзив
10:48 • 13921 перегляди
Як обрати, почистити та зберігати свіжі печериці без ризику09:49 • 13026 перегляди
"Осине гніздо" рік потому: експертизи, слідство і боротьба родин померлих пацієнтів OdrexPhoto
Ексклюзив
08:11 • 25795 перегляди
Як розпізнати жорстоке поводження з твариною та кому скаржитисьPhotoVideo4 жовтня, 08:17 • 71085 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Крістофер Каволі
Марк Рютте
Данііл Меньшиков
Калашник Микола Володимирович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Франція
Реклама
УНН Lite
Колишній принц Ендрю подав до суду на поліцію через арешт на тлі справи Епштейна - ЗМІ06:34 • 24926 перегляди
Директор ФБР Каш Патель заручився з кантрі-співачкоюPhoto06:18 • 25885 перегляди
Філ Коллінз розповів, як через одну фразу Пола Маккартні вони посварилися на понад 20 років5 жовтня, 01:05 • 38010 перегляди
Кім Кардаш'ян зізналася, що "стримує" 13-річну доньку Норт через її прагнення до слави5 жовтня, 00:06 • 37073 перегляди
Кетлін Тернер відреагувала на зізнання Майкла Дугласа про їхній таємний роман 40 років тому4 жовтня, 23:06 • 35354 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
TikTok
Соціальна мережа
Гриби

У Києві зіткнулися дві маршрутки, серед постраждалих дитина

Київ • УНН

 • 1008 перегляди

У Святошинському районі Києва зіткнулися дві маршрутки. Постраждали троє людей, серед них дитина; їхній стан уточнюють.

У Києві зіткнулися дві маршрутки, серед постраждалих дитина

У Києві 5 жовтня сталася ДТП з двома маршрутками, постраждали троє людей, у тому числі дитина. Про це повідомили в ГУНП у Києві, пише УНН.

Деталі

Поліцейські встановлюють обставини ДТП за участю двох маршруток у Святошинському районі

- повідомили у поліції.

Аварія сталася сьогодні близько 11:30 на вулиці Симиренка.

"За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення двох маршрутних автобусів постраждали троє людей, серед яких дитина. Потерпілим надається необхідна медична допомога, інформація про їхній стан уточнюється", - вказали у поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, наряд патрульної поліції та лікарі.

В Одесі іноземець на BMW влаштував масштабну ДТП, серед постраждалих поліцейські та військові ТЦК27.09.26, 11:57 • 15694 перегляди

Юлія Шрамко

КиївКримінал
Дорожньо-транспортна пригода
Київ