У Києві зіткнулися дві маршрутки, серед постраждалих дитина
Київ • УНН
У Святошинському районі Києва зіткнулися дві маршрутки. Постраждали троє людей, серед них дитина; їхній стан уточнюють.
У Києві 5 жовтня сталася ДТП з двома маршрутками, постраждали троє людей, у тому числі дитина. Про це повідомили в ГУНП у Києві, пише УНН.
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Поліцейські встановлюють обставини ДТП за участю двох маршруток у Святошинському районі
Аварія сталася сьогодні близько 11:30 на вулиці Симиренка.
"За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення двох маршрутних автобусів постраждали троє людей, серед яких дитина. Потерпілим надається необхідна медична допомога, інформація про їхній стан уточнюється", - вказали у поліції.
На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, наряд патрульної поліції та лікарі.
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