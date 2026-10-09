У Норвегії через масштабний збій зв'язку зупинили всі поїзди та перестали працювати номери екстрених служб
Київ • УНН
Масштабний збій Telenor паралізував залізницю Норвегії та порушив роботу екстрених номерів. Причину інциденту ще не встановили.
У Норвегії 8 жовтня масштабний збій у роботі телекомунікаційного оператора Telenor на кілька годин паралізував залізничне сполучення по всій країні та порушив роботу телефонних номерів екстрених служб. Про це повідомляє NRK, пише УНН.
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Проблеми зі зв'язком розпочалися після 15:00 за місцевим часом. Через перебої диспетчери залізниці не могли зв'язатися з екстреними службами, тому рух поїздів вирішили повністю зупинити з міркувань безпеки.
На Центральному вокзалі Осло пасажирів попросили залишити вагони та скористатися альтернативним транспортом. Через масовий попит на таксі на вокзалі виник хаос, а залізнична компанія Vy організувала автобусні перевезення до великих міст.
Збій зачепив поліцію та рятувальників
Проблеми поширилися й на телефонні номери екстрених служб. Людям радили звертатися до місцевих відділків поліції за альтернативними номерами. Водночас спеціальна мережа екстреного зв'язку державних служб продовжувала працювати.
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Після 18:00 оператор Telenor повідомив про відновлення нормального зв'язку між телефонними мережами. Однак увечері поїзди все ще курсували із затримками. Залізничники очікували повернення до звичайного розкладу наступного ранку.
Норвезьке управління зв'язку Nkom заявило, що інцидент не був пов'язаний з атакою. У Telenor також заперечили версію кібератаки, проте точну причину масштабного технічного збою поки не назвали.
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