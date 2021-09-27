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В немецкий Бундестаг прошли две трансгендерные женщины

В немецкий Бундестаг прошли две трансгендерные женщины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. В немецкий Бундестаг на выборах, которые состоялись 26 сентября, впервые прошли две открытые трансгендерные женщины. Ими стали Тесса Ганзерер и Найк Славик от партии "Союз 90 / Зеленые". Об этом пишет УНН со ссылкой на DW и Reuters.

Детали

Ґанзерер ранее была депутатом Зеленых в ландтаге Баварии. Найк Славик происходит с Северного Рейна-Вестфалии, она заняла 11 место в списке Зеленых.

Цитата

“Это историческая победа Зеленых, а также трансгендерного движения и всей ЛГБТИК-сообщества”, — отметила Ганзерер, передает агентство Reuters.

“Невероятно! Я до сих пор не могу в это поверить, но с этим историческим результатом выборов я точно прохожу к следующему Бундестага”, — написала Славик в Twitter.

Напомним

Ранее УНН сообщал лишь о прохождения в Бундестаг только Тессы Ганзерер.

Дополнение

До сих пор в Бундестаге был только один депутат-трансгендер, однако об этом стало известно только после окончания его полномочий. “Выборы в Бундестаг 2021 стали историческим моментом в этой связи”, — заявила Габриель_Нокс Кениг из Федеральной ассоциации трансгендеров, утверждая, что трансгендерные люди были впервые открыто представлены в избирательных списках Германии.

Выборы в Бундестаг

По предварительным данным, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на парламентских выборах в ФРГ, набирая 25,7% голосов.

26 сентября в Германии состоялись парламентские выборы, по их итогам будет избран новый канцлера страны.

В этом году заканчивается эпоха Ангелы Меркель, которая впервые с 2005 года не будет возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и не будет претендовать на должность федерального канцлера.

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