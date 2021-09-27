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В німецький Бундестаг пройшли дві трансгендерні жінки

В німецький Бундестаг пройшли дві трансгендерні жінки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. В німецький Бундестаг на виборах, що відбулись 26 вересня, вперше пройшли дві відкриті трансгендерні жінки. Ними стали Тесса Ґанзерер та Найк Славік від партії "Союз 90/Зелені". Про це пише УНН із посиланням на DW та Reuters.

Деталі

Ґанзерер раніше була депутаткою Зелених у ландтазі Баварії. Найк Славік походить з Північного Рейна-Вестфалії, вона посіла 11 місце у списку Зелених.

Цитата

“Це історична перемога Зелених, а також трансгендерного руху та всієї ЛГБТІК-спільноти”, — наголосила Ґанзерер, передає агенція Reuters.

“Неймовірно! Я досі не можу в це повірити, але з цим історичним результатом виборів я точно проходжу до наступного Бундестагу”, — написала Славік у Twitter.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв лише про проходження до Бундестагу лише Тесси Ґанзерер.

Доповнення

Досі в Бундестазі був лише один депутат-трансгендер, однак про це стало відомо тільки після закінчення його повноважень. “Вибори в Бундестаг 2021 року стали історичним моментом у цьому зв’язку”, — заявила Ґабріель_Нокс Кеніґ з Федеральної асоціації трансгендерів, стверджуючи, що трансгендерні люди були вперше відкрито представлені у виборчих списках Німеччини.

Вибори до Бундестагу

За попередніми даними, Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) перемагає на парламентських виборах у ФРН, набираючи 25,7% голосів.

26 вересня у Німеччині відбулися парламентські вибори, за їхніми підсумками буде обрано нового канцлера країни.

Цього року закінчується епоха Ангели Меркель, яка вперше з 2005 року не очолюватиме Християнсько-демократичний союз (ХДС) і не претендуватиме на посаду федерального канцлера.

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