В Николаевской области трехлетний ребенок погиб от взрыва гранаты во дворе

В результате взрыва гранаты во дворе дома в Николаевской области погиб трехлетний ребенок. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение областного ГУ Нацполиции.

Детали

Отмечается, что сообщение о взрыве на территории частного дома в селе Комиссаровка Березанской общины Николаевского района поступило на спецлинию 102 вечером 20 мая.

На месте происшествия полицейские установили, что в результате взрыва гранаты малолетний мальчик, к сожалению, погиб на месте происшествия, а местная жительница получила тяжелые травмы - говорится в сообщении.

Указывается, что сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним

1 мая в Бучанском районе (Киевская область) 12-летний подросток нашел в подсобном помещении родительского дома две гранаты. Во время игр со взрывоопасными предметами один из них сдетонировал в руке ребенка. Мальчика госпитализировали.

Ранее в Кременецком районе Тернопольской области местный житель подорвал гранату и оказался в больнице с осколочным ранением.

В Киеве в квартире взорвалась граната, есть пострадавший