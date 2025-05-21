В Николаевской области трехлетний ребенок погиб от взрыва гранаты во дворе
Киев • УНН
В селе Комиссаровка Николаевской области в результате взрыва гранаты погиб трехлетний мальчик. Местная жительница получила тяжелые травмы, полиция выясняет обстоятельства трагедии.
В результате взрыва гранаты во дворе дома в Николаевской области погиб трехлетний ребенок. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение областного ГУ Нацполиции.
Детали
Отмечается, что сообщение о взрыве на территории частного дома в селе Комиссаровка Березанской общины Николаевского района поступило на спецлинию 102 вечером 20 мая.
На месте происшествия полицейские установили, что в результате взрыва гранаты малолетний мальчик, к сожалению, погиб на месте происшествия, а местная жительница получила тяжелые травмы
Указывается, что сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним
1 мая в Бучанском районе (Киевская область) 12-летний подросток нашел в подсобном помещении родительского дома две гранаты. Во время игр со взрывоопасными предметами один из них сдетонировал в руке ребенка. Мальчика госпитализировали.
Ранее в Кременецком районе Тернопольской области местный житель подорвал гранату и оказался в больнице с осколочным ранением.
В Киеве в квартире взорвалась граната, есть пострадавший05.05.25, 09:30 • 7055 просмотров