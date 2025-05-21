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The Guardian

На Миколаївщині трирічна дитина загинула від вибуху гранати у дворі

Київ • УНН

 • 102 перегляди

У селі Комісарівка Миколаївської області внаслідок вибуху гранати загинув трирічний хлопчик. Місцева мешканка отримала тяжкі травми, поліція з'ясовує обставини трагедії.

На Миколаївщині трирічна дитина загинула від вибуху гранати у дворі

Внаслідок вибуху гранати у дворі будинку на Миколаївщині загинула трирічна дитина. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення обласного ГУ Нацполіції.

Деталі

Зазначається, що повідомлення про вибух на території приватного будинку у селі Комісарівка Березанської громади Миколаївського району надійшло на спецлінію 102 ввечері 20 травня.

На місці події поліцейські встановили, що у результаті вибуху гранати малолітній хлопчик, на жаль, загинув на місці події, а місцева мешканка отримала тяжкі травми

- йдетться у повідомленні.

Вказується, що нині правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо

1 травня на Бучанщині (Київська область) 12-річний підліток знайшов у підсобному приміщенні батьківського будинку дві гранати. Під час ігор із вибухонебезпечними предметами один із них здетонував у руці дитини. Хлопця ушпиталили.

Раніше у Кременецькому районі Тернопільщини місцевий житель підірвав гранату і опинився в лікарні з осколковим пораненням.

У Києві у квартирі вибухнула граната, є постраждалий05.05.25, 09:30 • 7055 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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