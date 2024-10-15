В Николаеве задержан информатор гур рф, который корректировал вражеские удары по городу
Киев • УНН
СБУ задержала 43-летнего местного жителя, который передавал врагу информацию о расположении украинских войск. Подозреваемому грозит до 12 лет заключения за несанкционированное распространение информации о ВСУ в условиях военного положения.
Правоохранители задержали в Николаеве еще одного информатора военной разведки россии. Он корректировал ракетно-дроновые атаки рф по городу, а также восхвалял российского диктатора владимира путина и ожидал захвата региона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Детали
Фигурантом оказался 43-летний местный житель. В мае 2014 года он самовольно оставил воинскую часть, где проходил службу, но тогда суд назначил ему наказание в виде штрафа.
После начала полномасштабной войны мужчина "активизировался" в чатах российских Телеграмм-каналов, позиционируя себя как сторонник рашизма и вооруженной агрессии рф. Таким образом он попал во "внимание" оккупантов, которые наладили с ним связь через мессенджер.
Для выполнения вражеского задания злоумышленник обходил город и скрыто фиксировал локации украинских защитников.
СБУ задержала информатора по месту жительства.
Правоохранители сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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