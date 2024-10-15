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В Николаеве задержан информатор гур рф, который корректировал вражеские удары по городу

В Николаеве задержан информатор гур рф, который корректировал вражеские удары по городу

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 10:33  •  3504 просмотра

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СБУ задержала 43-летнего местного жителя, который передавал врагу информацию о расположении украинских войск. Подозреваемому грозит до 12 лет заключения за несанкционированное распространение информации о ВСУ в условиях военного положения.

Правоохранители задержали в Николаеве еще одного информатора военной разведки россии. Он корректировал ракетно-дроновые атаки рф по городу, а также восхвалял российского диктатора владимира путина и ожидал захвата региона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Фигурантом оказался 43-летний местный житель. В мае 2014 года он самовольно оставил воинскую часть, где проходил службу, но тогда суд назначил ему наказание в виде штрафа.

После начала полномасштабной войны мужчина "активизировался" в чатах российских Телеграмм-каналов, позиционируя себя как сторонник рашизма и вооруженной агрессии рф. Таким образом он попал во "внимание" оккупантов, которые наладили с ним связь через мессенджер.

Для выполнения вражеского задания злоумышленник обходил город и скрыто фиксировал локации украинских защитников.

СБУ задержала информатора по месту жительства.

Правоохранители сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ задержала оператора БПЛА, который наводил вражескую артиллерию на свою бригаду во время боев за Часов Яр15 октября 2024, 07:07 • 10536 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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