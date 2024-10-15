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У Миколаєві затримано інформатора гур рф, який коригував ворожі удари по місту

Київ • УНН

 • 12054 перегляди

СБУ затримала 43-річного місцевого жителя, який передавав ворогу інформацію про розташування українських військ. Підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення за несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ в умовах воєнного стану.

У Миколаєві затримано інформатора гур рф, який коригував ворожі удари по місту

Правоохоронці затримали у Миколаєві ще одного інформатора воєнної розвідки росії. Він коригував ракетно-дронові атаки рф по місту, а також вихваляв російського диктатора володимира путіна та очікував захоплення регіону. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.

Деталі

Фігурантом виявився 43-річний місцевий житель. У травні 2014 року він самовільно залишив військову частину, де проходив службу, але тоді суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Після початку повномасштабної війни чоловік "активізувався" в чатах російських Телеграм-каналів, позиціонуючи себе як прихильник рашизму та збройної агресії рф. Таким чином він потрапив до "уваги" окупантів, які налагодили з ним зв’язок через месенджер.

Для виконання ворожого завдання зловмисник обходив місто і приховано фіксував локації українських захисників.

СБУ затримала інформатора за місцем проживання.

Правоохоронці повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

СБУ затримала оператора БПЛА, який наводив ворожу артилерію на свою бригаду під час боїв за Часів Яр15.10.24, 10:07 • 16766 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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