В Николаеве произошел взрыв в пятиэтажке: есть пострадавшая
Киев • УНН
В Ингульском районе Николаева произошел взрыв газа в пятиэтажке. Пострадала женщина с ожогами, она госпитализирована, эвакуированы 25 жителей, поврежден автомобиль.
В Ингульском районе Николаева прогремел взрыв в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Николаевского городского голову Александра Сенкевича и ГУ ГСЧС в области.
Детали
Как сообщил Сенкевич, по предварительной информации, взрыв вызвал бытовой газ.
"Сейчас известно об одной пострадавшей женщине. Она с ожогами разной степени, госпитализирована в медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние как тяжелое", - написал Сенкевич в Telegram.
По данным ГУ ГСЧС в Николаевской области, в результате взрыва пострадала женщина 1966 года рождения.
"По предварительной информации, его вызвал бытовой газ", - подтвердили в ГСЧС.
Там также сообщили, что в квартире разрушены внутренние перегородки, частично повреждены окна и балконы квартир на верхних этажах, а также два легковых автомобиля, припаркованных вблизи дома.
По информации Сенкевича, всего из дома эвакуировали 25 жителей. Спасатели развернули на месте происшествия пункт экстренной психологической помощи. За поддержкой обратились 11 человек с острой реакцией на стресс.
Взрыв в ЖК в Софиевской Борщаговке: предварительная причина - неосторожность с газом, есть пострадавший05.09.24, 16:38 • 26259 просмотров