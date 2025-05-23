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В Николаеве произошел взрыв в пятиэтажке: есть пострадавшая

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

В Ингульском районе Николаева произошел взрыв газа в пятиэтажке. Пострадала женщина с ожогами, она госпитализирована, эвакуированы 25 жителей, поврежден автомобиль.

В Николаеве произошел взрыв в пятиэтажке: есть пострадавшая

В Ингульском районе Николаева прогремел взрыв в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Николаевского городского голову Александра Сенкевича и ГУ ГСЧС в области.

Детали

Как сообщил Сенкевич, по предварительной информации, взрыв вызвал бытовой газ.

"Сейчас известно об одной пострадавшей женщине. Она с ожогами разной степени, госпитализирована в медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние как тяжелое", - написал Сенкевич в Telegram.

По данным ГУ ГСЧС в Николаевской области, в результате взрыва пострадала женщина 1966 года рождения.

"По предварительной информации, его вызвал бытовой газ", - подтвердили в ГСЧС.

Там также сообщили, что в квартире разрушены внутренние перегородки, частично повреждены окна и балконы квартир на верхних этажах, а также два легковых автомобиля, припаркованных вблизи дома.

По информации Сенкевича, всего из дома эвакуировали 25 жителей. Спасатели развернули на месте происшествия пункт экстренной психологической помощи. За поддержкой обратились 11 человек с острой реакцией на стресс.

Взрыв в ЖК в Софиевской Борщаговке: предварительная причина - неосторожность с газом, есть пострадавший05.09.24, 16:38 • 26259 просмотров

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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