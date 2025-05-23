У Миколаєві стався вибух у п'ятиповерхівці: є постраждала
Київ • УНН
В Інгульському районі Миколаєва стався вибух газу в п'ятиповерхівці. Постраждала жінка з опіками, її госпіталізовано, евакуйовано 25 мешканців, пошкоджено авто.
В Інгульському районі Миколаєва пролунав вибух у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Про це повідомляє УНН із посиланням на Миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича та ГУ ДСНС в області.
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Як повідомив Сєнкевич, за попередньою інформацією, вибух спричинив побутовий газ.
"Наразі відомо про одну постраждалу жінку. Її з опіками різного ступеня, госпіталізовано до медичного закладу. Лікарі оцінюють стан як важкий", - написав Сєнкевич у Telegram.
За даними ГУ ДСНС у Миколаївській області, внаслідок вибуху постраждала жінка 1966 року народження.
"За попередньою інформацією, його спричинив побутовий газ", - підтвердили у ДСНС.
Там також повідомили, що у квартирі зруйновано внутрішні перегородки, частково пошкоджені вікна та балкони квартир на верхніх поверхах, а також два легкових автомобілі, припаркованих поблизу будинку.
За інформацією Сєнкевича, загалом із будинку евакуювали 25 мешканців. Рятувальники розгорнули на місці події пункт екстреної психологічної допомоги. За підтримкою звернулось 11 людей з гострою реакцією на стрес.
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