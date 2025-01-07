В Николаеве мужчина бросил страйкбольную гранату в суши-бар

Мужчина бросил страйкбольную гранату в суши-бар в Николаеве после конфликта с персоналом заведения и убежал. Правоохранители установили подозреваемого. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Николаевской области.

Происшествие произошло вечером 5 января. На спецлинию 102 обратилась работница заведения общественного питания и сообщила, что неизвестный бросил в зал с посетителями взрывчатку и скрылся, - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед этим он совершил конфликт с персоналом заведения.

На месте происшествия полицейские установили, что никто из граждан не пострадал. Пластмассовые обломки от страйкбольной гранаты криминалисты изъяли в качестве вещественных доказательств, - информирует полиция.

Во время комплекса принятых розыскных мероприятий, а также с помощью записей с камер видеонаблюдения, подключенной к системе "Безопасный город", правоохранители установили фигуранта.

Им оказался 34-летний житель Одесской области. Для конспирации злоумышленник после совершения правонарушения сменил прическу и побрил бороду, - говорится в сообщении.

По данному факту дознаватели отделения полиции № 1 Николаевского райуправления начали досудебное расследование по признакам ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении.

Дополнение

В сети распространяется видео с инцидента, где видно, как мужчина бросает гранату в суши-бар и убегает. В сети утверждают, что конфликт произошел из-за того, что мужчину не пустили в туалет.

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