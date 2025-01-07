У Миколаєві чоловік кинув страйкбольну гранату у суші-бар

Чоловік кинув страйкбольну гранату у суші-бар в Миколаєві після конфлікту із персоналом закладу та втік. Правоохоронці встановили підозрюваного. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Миколаївської області.

Подія сталась ввечері 5 січня. На спецлінію 102 звернулась працівниця закладу громадського харчування та повідомила, що невідомий кинув у залу з відвідувачами вибухівку та втік,

Зазначається, що перед цим він вчинив конфлікт із персоналом закладу.

На місці події поліцейські встановили, що ніхто з громадян не постраждав. Пластмасові уламки від страйкбольної гранати криміналісти вилучили у якості речових доказів,