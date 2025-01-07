У Миколаєві чоловік кинув страйкбольну гранату у суші-бар
Київ • УНН
34-річний житель Одеської області кинув страйкбольну гранату в суші-бар після конфлікту з персоналом. Чоловік змінив зовнішність після інциденту, але був ідентифікований поліцією за допомогою камер спостереження.
Чоловік кинув страйкбольну гранату у суші-бар в Миколаєві після конфлікту із персоналом закладу та втік. Правоохоронці встановили підозрюваного. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Миколаївської області.
Подія сталась ввечері 5 січня. На спецлінію 102 звернулась працівниця закладу громадського харчування та повідомила, що невідомий кинув у залу з відвідувачами вибухівку та втік,
Зазначається, що перед цим він вчинив конфлікт із персоналом закладу.
На місці події поліцейські встановили, що ніхто з громадян не постраждав. Пластмасові уламки від страйкбольної гранати криміналісти вилучили у якості речових доказів,
Під час комплексу вжитих розшукових заходів, а також за допомогою записів із камер відеоспостереження, під’єднаної до системи "Безпечне місто", правоохоронці встановили фігуранта.
Ним виявився 34-річний мешканець Одеської області. Задля конспірації зловмисник після вчинення правопорушення змінив зачіску та поголив бороду,
За вказаним фактом дізнавачі відділення поліції № 1 Миколаївського райуправління розпочали досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство".
Нині вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру.
Доповнення
В мережі шириться відео з інциденту, де видно, як чоловік кидає гранату у суші-бар й тікає. В мережі стверджують, що конфлікт стався через те, що чоловіка не пустили до туалету.
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