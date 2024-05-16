В Невском и Новолюбовке прогремели взрывы, россияне продолжают штурмы на трех направлениях на Луганщине - ОВА

В Невском и Новолюбовке прогремели взрывы - есть разрушения, местным жителям привезли материалы для восстановления и средства гигиены, оккупанты увеличили количество таксофонов в прифронтовых городах и селах до 27 - по одному на несколько тысяч человек. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.

Враг не прекращает вести огонь по деоккупированным населенным пунктам. Бьет из артиллерии и минометов, постоянно применяет беспилотники. Речь идет о Стельмаховке, Куземовке, Невском, Новолюбовке. В последних двух селах остается местное население, - проинформировал начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Детали

Отмечается, что вчера, 15 мая, на территории Невского прогремели несколько взрывов. Повреждены четыре дома. Несколько снарядов разорвались на окраинах населенного пункта вблизи ранее разрушенных зданий. В жилой застройке соседней Новолюбовки взорвалось трижды. Последствия уточняются.

Артем Лысогор также сообщил, что несмотря на постоянные обстрелы и, соответственно, разрушения, помощь жителям этих сел не прекращается. В частности, и в частичном восстановлении их домов.

Пусть и в опасности, но жизнь продолжается. Они пока отказываются эвакуироваться, даже когда жилье получает повреждения. Привозим некоторые материалы и помогаем восстановить - по меньшей мере люди должны быть защищены от осадков и сквозняков. Также в Невское и Новолюбовку доставили недельный запас хлеба и наборы гигиены, - отметил глава Луганщины.

Относительно ситуации с безопасностью Артем Лысогор добавил, что россияне продолжают штурмовать на трех направлениях. На Купянском эпицентрами боевых действий стали Стельмаховка, Новоегоровка, Мясожаровка и Твердохлебово.

На Северском направлении захватчики атаковали на участке Золотаревка - Верхнекаменское.

На Лиманском - дважды безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

Дополнение

В оккупированных в 2022 году городах и селах вблизи линии фронта россияне уже давно отключили мобильную связь. Альтернатива - таксофоны, которые они устанавливают на улицах населенных пунктов. Ответственным за эти работы является так называемое "минцифры лнр". В частности, в Северодонецке, Лисичанске, Кременной и Сиротино уже заработали 27 таких аппаратов. По одному на несколько тысяч населения.

С них можно позвонить на номера в пределах одного населенного пункта и попытаться вызвать экстренные службы.

На Луганщине учеников школ заставят изучать историю так называемой "лнр"