В Невском и Новолюбовке прогремели взрывы, россияне продолжают штурмы на трех направлениях на Луганщине - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  132480 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  138243 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  148703 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  166759 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  139534 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  158044 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  153505 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131443 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175956 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210903 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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11 мая 2024, 08:40  •  379744 просмотра
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10 мая 2024, 07:39  •  420425 просмотра
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10 мая 2024, 06:49  •  418211 просмотра

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В Невском и Новолюбовке произошли взрывы, повлекшие разрушения, в то время как россияне продолжают наступать на трех направлениях в Луганской области.

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В Невском и Новолюбовке прогремели взрывы, россияне продолжают штурмы на трех направлениях на Луганщине - ОВА

В Сербии заявили об аресте из-за возможной угрозы для жизни президента Александара Вучича

Сербские власти арестовали человека, который угрожал безопасности президента Александара Вучича после нападения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

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В Сербии заявили об аресте из-за возможной угрозы для жизни президента Александара Вучича

россияне обстреливают пограничье Сумской области: с ночи еще 36 взрывов

Россияне 6 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 36 взрывов.

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россияне обстреливают пограничье Сумской области: с ночи еще 36 взрывов

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Samsung высмеивает противоречивую рекламу Apple "Crush" с уничтожением музыкальных инструментов, выпустив собственную рекламу "UnCrush" с изображением женщины, играющей на гитаре.

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Samsung высмеивает раскритикованную рекламу от Apple: выпустил свой ролик

В минобороны рф заявили о ночной атаке на четыре области и Крым: что известно

министерство обороны россии сообщило о ночных атаках на белгородскую, калужскую, брянскую и тульскую области а также Крым, утверждая, что было сбито 11 БПЛА, 2 снаряда и ракета "Точка-У".

Новости Мира •   •  12223 просмотра
В минобороны рф заявили о ночной атаке на четыре области и Крым: что известно

Последствия вражеских обстрелов Харьковщины: 13 пострадавших, повреждена амбулатория и общежитие

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов населенных пунктов Харьковской области ранения получили 13 местных жителей, повреждены частные дома, общежитие и амбулатория семейной медицины.

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Последствия вражеских обстрелов Харьковщины: 13 пострадавших, повреждена амбулатория и общежитие

Нефть дорожает на фоне замедления инфляции и высокого спроса в США

Цены на нефть продолжили расти в четверг на фоне признаков высокого спроса и замедления инфляции в США.

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Нефть дорожает на фоне замедления инфляции и высокого спроса в США

В Херсонской области россияне попали в образовательные и медицинские учреждения, за сутки 19 раненых

Российские войска атаковали несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома, образовательные и медицинские учреждения, а также ранив 19 человек.

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В Херсонской области россияне попали в образовательные и медицинские учреждения, за сутки 19 раненых

путин в Пекине проводит переговоры с Си Цзиньпином

путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине. В заявлении МИД Китая говорится, что Пекин готов работать с россией, чтобы оставаться "добрым соседом, добрым другом и добрым партнером".

Новости Мира •   •  11955 просмотра
путин в Пекине проводит переговоры с Си Цзиньпином

Аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму досталось второй раз за сутки: сообщают о пожаре

Спутниковые снимки подтверждают ночной пожар на аэродроме Бельбек в Крыму, а также есть сообщения о попадании.

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Аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму досталось второй раз за сутки: сообщают о пожаре