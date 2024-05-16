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У Невському та Новолюбівці пролунали вибухи, росіяни продовжують штурми на трьох напрямках на Луганщині - ОВА

У Невському та Новолюбівці пролунали вибухи, росіяни продовжують штурми на трьох напрямках на Луганщині - ОВА

Київ • УНН

 • 24319 перегляди

У Невському та Новолюбівці сталися вибухи, що спричинили руйнування, в той час як росіяни продовжують наступати на трьох напрямках у Луганській області.

У Невському та Новолюбівці пролунали вибухи – є руйнування, місцевим жителям привезли матеріали для відбудови і засоби гігієни, окупанти збільшили кількість таксофонів у прифронтових містах і селах до 27 – по одному на декілька тисяч осіб. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

Ворог не припиняє вести вогонь по деокупованих населених пунктах. Б’є з артилерії та мінометів, постійно застосовує безпілотники. Мова йде про Стельмахівку, Куземівку, Невське, Новолюбівку. В останніх двох селах залишається місцеве населення,

– поінформував начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Деталі

Зазначається, що учора, 15 травня, на території Невського пролунали декілька вибухів. Пошкоджені чотири будинки. Декілька снарядів розірвалися на околицях населеного пункту поблизу раніше зруйнованих будівель. У житловій забудові сусідньої Новолюбівки вибухнуло тричі. Наслідки уточнюються.

Артем Лисогор також повідомив, що попри постійні обстріли і, відповідно, руйнації, допомога жителям цих сіл не припиняється. Зокрема, й у частковій відбудові їхніх будинків.

Нехай й у небезпеці, але життя триває. Вони поки що відмовляються евакуюватися, навіть коли житло зазнає пошкоджень. Привозимо деякі матеріали і допомагаємо відновити - щонайменше люди мають бути захищеними від опадів та протягів. Також до Невського і Новолюбівки доставили тижневий запас хліба і набори гігієни,

– зазначив очільник Луганщини.

Стосовно безпекової ситуації Артем Лисогор додав, що росіяни продовжують штурмувати на трьох напрямках. На Куп’янському епіцентрами бойових дій стали Стельмахівка, Новоєгорівка, М’ясожарівка та Твердохлібове.

На Сіверському напрямку загарбники атакували на ділянці Золотарівка – Верхньокам’янське.

На Лиманському – двічі безуспішно намагались покращити тактичне положення.

Доповнення

В окупованих у 2022 році містах і селах поблизу лінії фронту росіяни вже давно відключили мобільний зв’язок. Альтернатива – таксофони, які вони встановлюють на вулицях населених пунктів. Відповідальним за ці роботи є так зване "мінцифри лнр". Зокрема, у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній і Сиротиному вже запрацювали 27 таких апаратів. По одному на декілька тисяч населення.

З них можна зателефонувати на номери в межах одного населеного пункту та спробувати викликати екстрені служби.

На Луганщині учнів шкіл змусять вивчати історію так званої "лнр"15.05.24, 11:41 • 38879 переглядiв

Ольга Розгон

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