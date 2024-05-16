У Невському та Новолюбівці пролунали вибухи, росіяни продовжують штурми на трьох напрямках на Луганщині - ОВА

У Невському та Новолюбівці пролунали вибухи – є руйнування, місцевим жителям привезли матеріали для відбудови і засоби гігієни, окупанти збільшили кількість таксофонів у прифронтових містах і селах до 27 – по одному на декілька тисяч осіб. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

Ворог не припиняє вести вогонь по деокупованих населених пунктах. Б’є з артилерії та мінометів, постійно застосовує безпілотники. Мова йде про Стельмахівку, Куземівку, Невське, Новолюбівку. В останніх двох селах залишається місцеве населення,

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Зазначається, що учора, 15 травня, на території Невського пролунали декілька вибухів. Пошкоджені чотири будинки. Декілька снарядів розірвалися на околицях населеного пункту поблизу раніше зруйнованих будівель. У житловій забудові сусідньої Новолюбівки вибухнуло тричі. Наслідки уточнюються.

Артем Лисогор також повідомив, що попри постійні обстріли і, відповідно, руйнації, допомога жителям цих сіл не припиняється. Зокрема, й у частковій відбудові їхніх будинків.

Нехай й у небезпеці, але життя триває. Вони поки що відмовляються евакуюватися, навіть коли житло зазнає пошкоджень. Привозимо деякі матеріали і допомагаємо відновити - щонайменше люди мають бути захищеними від опадів та протягів. Також до Невського і Новолюбівки доставили тижневий запас хліба і набори гігієни,