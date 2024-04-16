В небе над Николаевщиной ночью сбили один вражеский "шахед"

В Николаевской области ночью силы противовоздушной обороны сбили один БпЛА типа "Shahed 131/136". За прошедшие сутки российские войска обстреляли из минометов акваторию Очаковской громады и из артиллерии Куцурубскую громаду, обошлось без пострадавших. Об этом во вторник сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

В ночь на 16 апреля силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БпЛА типа "Shahed 131/136" - написал Ким в Telegram.

Также, по его словам, вчера, 15 апреля, в 10:39 вражеские минометные обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины.

Ночью, 15 апреля, в 22:44 враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине.

В обоих случаях никто не пострадал, сообщил Ким.

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