На Николаевщине из-за детонации боеприпаса пострадали юноша и несовершеннолетняя девушка
Киев • УНН
19-летний парень и 17-летняя девушка получили ранения в результате детонации боеприпаса в селе Квитневое Николаевской области после того, как нашли боеприпас и принесли его домой.
В Николаевской области девятнадцатилетний парень и семнадцатилетняя девушка пострадали из-за детонации боеприпаса. Об этом в понедельник сообщили в ГСЧС, передает УНН.
В с. Квитневое Николаевского района, по предварительной информации, девятнадцатилетний парень и семнадцатилетняя девушка нашли боеприпас, принесли его домой и хотели с ним что-то сделать. В результате тот сдетонировал.
Пострадавшие сейчас находятся в медицинских учреждениях. По данным ГСЧС, за их жизнь борются врачи.
Спасатели отметили, что местность, где произошел случай, остается потенциально загрязненной территорией, ведь громада длительное время находилась в зоне ведения активных боевых действий.
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