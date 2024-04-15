На Николаевщине из-за детонации боеприпаса пострадали юноша и несовершеннолетняя девушка

В Николаевской области девятнадцатилетний парень и семнадцатилетняя девушка пострадали из-за детонации боеприпаса. Об этом в понедельник сообщили в ГСЧС, передает УНН.

В с. Квитневое Николаевского района, по предварительной информации, девятнадцатилетний парень и семнадцатилетняя девушка нашли боеприпас, принесли его домой и хотели с ним что-то сделать. В результате тот сдетонировал.

Пострадавшие сейчас находятся в медицинских учреждениях. По данным ГСЧС, за их жизнь борются врачи.

Спасатели отметили, что местность, где произошел случай, остается потенциально загрязненной территорией, ведь громада длительное время находилась в зоне ведения активных боевых действий.

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