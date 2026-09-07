В НБУ заявили о техническом сбое при установлении курса валют на 8 сентября

Сегодня при установлении официального курса гривны на 8 сентября 2026 года на сайте Национального банка произошёл технический сбой, который был оперативно устранён, передаёт УНН со ссылкой на НБУ.

Сейчас на странице Официального интернет-представительства НБУ загружены корректные данные:

▪️официальный курс гривны к доллару США на 08 сентября 2026 года составит 44,4654 грн/долл. США;

▪️к евро — 51,6817 грн/евро.

В Нацбанке заявили, что проведут дополнительную работу, чтобы не допустить подобных технических сбоев в будущем. В частности, его причины и последующие меры будут рассмотрены на заседании Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков.

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