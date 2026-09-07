В НБУ заявили о техническом сбое при установлении курса валют на 8 сентября
Киев • УНН
НБУ устранил сбой при публикации курса на 8 сентября 2026 года. Доллар будет стоить 44,4654 грн, евро — 51,6817 грн.
Сегодня при установлении официального курса гривны на 8 сентября 2026 года на сайте Национального банка произошёл технический сбой, который был оперативно устранён, передаёт УНН со ссылкой на НБУ.
Сейчас на странице Официального интернет-представительства НБУ загружены корректные данные:
▪️официальный курс гривны к доллару США на 08 сентября 2026 года составит 44,4654 грн/долл. США;
▪️к евро — 51,6817 грн/евро.
В Нацбанке заявили, что проведут дополнительную работу, чтобы не допустить подобных технических сбоев в будущем. В частности, его причины и последующие меры будут рассмотрены на заседании Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков.
НБУ снизил официальные курсы доллара и евро на 7 сентября07.09.26, 08:00 • 4226 просмотров