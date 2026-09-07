У НБУ заявили про технічний збій під час встановлення курсу валют на 8 вересня

Сьогодні під час встановлення офіційного курсу гривні на 8 вересня 2026 року на сайті Національного банку стався технічний збій, який був оперативно усунутий, передає УНН із посиланням на НБУ.

Зараз на сторінці Офіційного інтернет-представництва НБУ вивантажені коректні дані:

▪️офіційний курс гривні до долара США на 08 вересня 2026 року становитиме 44,4654 грн/дол. США;

▪️до євро – 51,6817 грн/євро.

У Нацбанку заявили, що проведуть додаткову роботу, щоб не допустити таких технічних збоїв у майбутньому. Зокрема, його причини та подальші заходи будуть розглянуті на засіданні Ради оверсайта індикаторів грошового та валютного ринків.

НБУ знизив офіційні курси долара та євро на 7 вересня