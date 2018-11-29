В НБУ рассказали о режиме работы банков во время военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Украинские банки будут работать во время военного положения в штатном режиме. Их деятельность регулируется соответствующим постановлением НБУ № 132 “Об особенностях функционирования банковской системы Украины в условиях военного положения” от 28 ноября 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
“Согласно статьям 7, 15, 56 ЗУ ”О Национальном банке Украины“, ЗУ ”О правовом режиме военного положения“, с целью обеспечения надежности и стабильности банковской системы в условиях военного положения Правления Нацбанка Украины постановляет:
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Таким образом, на период военного положения банковская система Украины будет работать в обычном режиме, и в случае необходимости Нацбанк будет принимать отдельные решения о дополнительных мерах.
Напомним, 28 ноября был обнародован указ о военном положении. Он начинает действовать с 14:00 26 ноября в течение 30 суток до 14:00 26 декабря 2018 года.
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Отметим, официальный курс гривни установлен на уровне 28,26 грн/доллар. Накануне в обменниках наблюдались значительные колебания соотношения валют. В Нацбанке объясняют ситуацию психологическим фактором.
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