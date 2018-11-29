В НБУ розповіли про режим роботи банків під час воєнного стану

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українські банки працюватимуть під час воєнного стану у штатному режимі. Їх діяльність регулюється відповідною постановою НБУ № 132 “Про особливості функціонування банківської системи України в умовах воєнного стану” від 28 листопада 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національного банку України.