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В НБУ розповіли про режим роботи банків під час воєнного стану

В НБУ розповіли про режим роботи банків під час воєнного стану

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українські банки працюватимуть під час воєнного стану у штатному режимі. Їх діяльність регулюється відповідною постановою НБУ № 132 “Про особливості функціонування банківської системи України в умовах воєнного стану” від 28 листопада 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національного банку України.

“Відповідно до статей 7, 15, 56 ЗУ „Про Національний банк України“, ЗУ „Про правовий режим воєнного стану“, з метою забезпечення надійності та стабільності банківської системи в умовах воєнного стану Правління Нацбанку України постановляє:

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  • Встановити, що необхідність, порядок, обсяги та терміни впровадження заходів, передбачених нормативно-правовими актами НБУ з питань функціонування банківської системи України в особливий період, перелік яких додається, визначаються окремими рішеннями НБУ.
  • Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Смолія Я.В.
  • Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування”, — йдеться у тексті документу.

    • Таким чином на період воєнного стану банківська система України буде працювати у звичайному режимі, і в разі потреби Нацбанк буде приймати окремі рішення про додаткові заходи.

    Нагадаємо, 28 листопада було оприлюднено указ про воєнний стан. Він починає діяти із 14:00 26 листопада упродовж 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року.

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    Зазначимо, офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,26 грн/долар. Напередодні у столичних обмінниках спостерігались значні коливання співвідношення валют. У Нацбанку пояснюють ситуацію психологічним чинником.

    Раніше український фінсектор оцінили на “трієчку”. Вагомий вплив на оцінку справляє політична та соціальна ситуація в країні.

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