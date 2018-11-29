В НБУ розповіли про режим роботи банків під час воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Українські банки працюватимуть під час воєнного стану у штатному режимі. Їх діяльність регулюється відповідною постановою НБУ № 132 “Про особливості функціонування банківської системи України в умовах воєнного стану” від 28 листопада 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національного банку України.
“Відповідно до статей 7, 15, 56 ЗУ „Про Національний банк України“, ЗУ „Про правовий режим воєнного стану“, з метою забезпечення надійності та стабільності банківської системи в умовах воєнного стану Правління Нацбанку України постановляє:
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Таким чином на період воєнного стану банківська система України буде працювати у звичайному режимі, і в разі потреби Нацбанк буде приймати окремі рішення про додаткові заходи.
Нагадаємо, 28 листопада було оприлюднено указ про воєнний стан. Він починає діяти із 14:00 26 листопада упродовж 30 діб до 14:00 26 грудня 2018 року.
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Зазначимо, офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,26 грн/долар. Напередодні у столичних обмінниках спостерігались значні коливання співвідношення валют. У Нацбанку пояснюють ситуацію психологічним чинником.
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