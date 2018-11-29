Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,26 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. На 29 листопада 2018 року, офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,26 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 29 листопада встановлені на такому рівні:
28.269049 грн за долар;
31.898795 грн за євро;
0.422280 грн за російський рубль;
36.147991 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 28 листопада курс усіх валют зріс.