Официальный курс гривны установлен на уровне 28,26 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. На 29 ноября 2018 года, официальный курс гривни установлен на уровне 28,26 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 ноября установлены на таком уровне:
28.269049 грн за доллар;
31.898795 грн за евро;
0.422280 грн за российский рубль;
36.147991 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 28 ноября курс всех валют вырос.