НАТО на следующей неделе планирует обнародовать документ по расширению сотрудничества с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Южной Кореей. Документ позволит Альянсу и странам реагировать на угрозы, включая кибербезопасность и дезинформацию, в частности на фоне роста угроз безопасности со стороны Китая и россии. Об этом пишет издание Nikkei Asia, передает УНН.

НАТО планирует обнародовать свой первый совместный документ по расширению сотрудничества с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Южной Кореей на следующей неделе, поскольку организация приглашает глав четырех стран Азиатско-Тихоокеанского региона на трехстороннюю встречу - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ уточняет рамки сотрудничества между НАТО и этими странами, что позволит им реагировать на угрозы, включая кибербезопасность и дезинформацию.

"НАТО хочет укрепить связи с Индийско-Тихоокеанским регионом в ответ на рост угроз безопасности со стороны Китая и россии. Четыре страны, которые не являются членами НАТО, уже являются партнерами Альянса, и в документе, который, как ожидается, изложит отношения между НАТО и "IP4" (так будет называться союз этих 4 стран - ред.)", - добавляет издание.

Страны будут участвовать в киберучениях НАТО, поскольку растет угроза кибератак и дезинформации со стороны Китая и россии.

Напомним

Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года. Официальные мероприятия саммита начнутся 10 июля утром, а последние пресс-конференции состоятся 11 июля во второй половине дня.