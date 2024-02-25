В начале недели будет преобладать сухая погода - синоптики
Киев • УНН
В начале следующей недели в Украине будет преимущественно сухая погода, лишь 26 февраля в западных, северных и Винницкой областях ожидается небольшой дождь, температура воздуха местами поднимется до 16°C.
Следующая неделя на большинстве территории Украины начнется с сухой погоды, лишь 26 февраля ожидается небольшой дождь на западе и севере, а также в Винницкой области. Температура воздуха местами будет достигать 16 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в следующие трое суток, 26-28 февраля, без осадков, лишь завтра в большинстве западных, северных и Винницкой областях местами небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, завтра в восточных и юго-восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура 26-28 февраля в восточной части ночью 0-6° мороза, днем 1-7° тепла; в западных областях ночью 2-8° тепла, днем 10-16°; на остальной территории ночью от 5° тепла до 2° мороза, днем 5-11° тепла, 26 февраля в Крыму и на юге Одесской области до 14°.
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