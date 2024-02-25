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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В начале недели будет преобладать сухая погода - синоптики

В начале недели будет преобладать сухая погода - синоптики

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 09:27  •  6705 просмотра

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В начале следующей недели в Украине будет преимущественно сухая погода, лишь 26 февраля в западных, северных и Винницкой областях ожидается небольшой дождь, температура воздуха местами поднимется до 16°C.

Следующая неделя на большинстве территории Украины начнется с сухой погоды, лишь 26 февраля ожидается небольшой дождь на западе и севере, а также в Винницкой области. Температура воздуха местами будет достигать 16 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в следующие трое суток, 26-28 февраля, без осадков, лишь завтра в большинстве западных, северных и Винницкой областях местами небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, завтра в восточных и юго-восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура 26-28 февраля в восточной части ночью 0-6° мороза, днем 1-7° тепла; в западных областях ночью 2-8° тепла, днем 10-16°; на остальной территории ночью от 5° тепла до 2° мороза, днем 5-11° тепла, 26 февраля в Крыму и на юге Одесской области до 14°.

Тепло, как в апреле: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд14 февраля 2024, 10:23 • 61078 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
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ukrainaУкраина
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odessaОдесса
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Dry weather will prevail at the beginning of the week - forecasters
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В начале недели будет преобладать сухая погода - синоптики

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В начале недели будет преобладать сухая погода - синоптики

Израиль отправит делегацию в Катар для освобождения заложников

Военный кабинет Израиля решил отправить делегацию в Катар для обсуждения технических вопросов по освобождению заложников, которых удерживает ХАМАС.

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Сырский с Умеровым посетили командные пункты воинских частей и подразделения в районе ведения боевых действий

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и Министр обороны посетили командные пункты воинских частей в зоне боевых действий и выслушали доклады о сложной обстановке и продолжающихся вражеских обстрелах.

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