В начале недели будет преобладать сухая погода - синоптики

Следующая неделя на большинстве территории Украины начнется с сухой погоды, лишь 26 февраля ожидается небольшой дождь на западе и севере, а также в Винницкой области. Температура воздуха местами будет достигать 16 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в следующие трое суток, 26-28 февраля, без осадков, лишь завтра в большинстве западных, северных и Винницкой областях местами небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, завтра в восточных и юго-восточных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура 26-28 февраля в восточной части ночью 0-6° мороза, днем 1-7° тепла; в западных областях ночью 2-8° тепла, днем 10-16°; на остальной территории ночью от 5° тепла до 2° мороза, днем 5-11° тепла, 26 февраля в Крыму и на юге Одесской области до 14°.

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