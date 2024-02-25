На початку тижня переважатиме суха погода - синоптики
Київ • УНН
На початку наступного тижня в Україні буде переважно суха погода, лише 26 лютого у західних, північних та Вінницькій областях очікується невеликий дощ, температура повітря місцями підніметься до 16°C.
Наступний тиждень на більшості території України розпочнеться з сухої погоди, лише 26 лютого очікується невеликий дощ на заході та півночі, а також у Вінницькій області. Температура повітря місцями сягатиме 16 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, у наступні три доби, 26-28 лютого, без опадів, лише завтра у більшості західних, північних та Вінницькій областях місцями невеликий дощ.
Вітер південно-східний, 5-12 м/с, завтра у східних та південно-східних областях окремі пориви 15-20 м/с.
Температура 26-28 лютого у східній частині вночі 0-6° морозу, вдень 1-7° тепла; у західних областях вночі 2-8° тепла, вдень 10-16°; на решті території вночі від 5° тепла до 2° морозу, вдень 5-11° тепла, 26 лютого в Криму та на півдні Одещині до 14°.
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