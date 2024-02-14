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Тепло, як у квітні: у Києві зафіксували новий температурний рекорд

Тепло, як у квітні: у Києві зафіксували новий температурний рекорд

Київ • УНН

 • 62716 перегляди

Вчора, 13 лютого у Києві була зафіксована найвища температура повітря для цієї дати, яка перевищила попередній рекорд на 0,3°C.

Вчора 13 лютого, температура повітря в Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень. Про це повідомляє Центральна геофізична лабораторія пише УНН.

Деталі 

13 лютого у столиці середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,5°С

- резюмували в обсерваторії.

Зазначається, що такі показники перевищують попередній рекорд 1995 року на 0,3°С, а кліматичну норму – на 9,4°С. Окрім того, така температура відповідає весняним показникам.

 За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 2 квітню

- підсумували в Центральній геофізичній лабораторії.

Нагадаємо

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Володимир Омельченко

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