Тепло, як у квітні: у Києві зафіксували новий температурний рекорд
Київ • УНН
Вчора, 13 лютого у Києві була зафіксована найвища температура повітря для цієї дати, яка перевищила попередній рекорд на 0,3°C.
Вчора 13 лютого, температура повітря в Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень. Про це повідомляє Центральна геофізична лабораторія пише УНН.
Деталі
13 лютого у столиці середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 6,5°С
Зазначається, що такі показники перевищують попередній рекорд 1995 року на 0,3°С, а кліматичну норму – на 9,4°С. Окрім того, така температура відповідає весняним показникам.
За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 2 квітню
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