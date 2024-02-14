Тепло, как в апреле: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд

Вчера 13 февраля, температура воздуха в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений. Об этом сообщает Центральная геофизическая лаборатория пишет УНН.

Детали

13 февраля в столице среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,5°С - резюмировали в обсерватории.

Отмечается, что такие показатели превышают предыдущий рекорд 1995 года на 0,3°С, а климатическую норму - на 9,4°С. Кроме того, такая температура соответствует весенним показателям.

По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 2 апреля - подытожили в Центральной геофизической лаборатории.

Напомним,

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