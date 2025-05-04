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В москве взрыв газа в жилом доме: двое погибших, 6 пострадавших

Киев • УНН

 • 322 просмотра

В москве в жилом доме взорвался газ, разрушены квартиры. Два человека погибли на балконе, 6 пострадали, среди них дети. Вероятной причиной называют взрыв газового баллона.

В москве взрыв газа в жилом доме: двое погибших, 6 пострадавших

В жилом доме в москве взорвался газ. Сообщается, что разрушено несколько квартир. Два человека погибли - их заблокировало на балконе 9-го этажа, где они задохнулись. Еще 6 человек пострадали, среди них дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Интерфакс", МЧС россии в Telegram.

Детали

Отмечается, что на улице Генерала Тюленева в москве прогремел взрыв в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Взрывной волной разрушены междуэтажные перекрытия, вспыхнули как минимум две квартиры.

По сообщениям очевидцев, пожар охватил верхние этажи здания, а пламя видно из нескольких окон. Спасательные службы немедленно прибыли на место, объявлен повышенный ранг сложности. 

Специалисты вывели одного спасенного. К сожалению, на балконе 9 этажа обнаружено двое погибших

- говорится в сообщении МЧС россии.

По словам спасателей, пострадали 6 человек. Сотрудники МЧС россии эвакуировали людей из соседних подъездов. 

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.

"Площадь пожара – 100 квадратов. Тушение продолжается", - добавили в российском МЧС.

В российском "москва сити" произошел сильный пожар: очевидцы сообщили о взрыве23.04.25, 15:39 • 6911 просмотров

Вита Зеленецкая

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