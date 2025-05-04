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Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів
4 травня, 13:59 • 14859 перегляди

Лісові пожежі на Харківщині після ударів рф: детонують боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів

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У москві вибух газу в житловому будинку: двоє загиблих, 6 постраждалих

Київ • УНН

 • 830 перегляди

У москві в житловому будинку вибухнув газ, зруйновано квартири. Двоє людей загинули на балконі, 6 постраждали, серед них діти. Ймовірною причиною називають вибух газового балону.

У москві вибух газу в житловому будинку: двоє загиблих, 6 постраждалих

У житловому будинку в москві вибухнув газ. Повідомляється, що зруйновано кілька квартир. Двоє людей загинули - їх заблокувало на балконі 9-го поверху, де вони задихнулися. Ще 6 осіб постраждали, серед них діти. Про це інформує УНН із посиланням на "Интерфакс", МНС росії в Telegram.

Деталі

Зазначається, що на вулиці Генерала Тюленєва у москві пролунав вибух в одній із квартир багатоповерхового житлового будинку. Вибуховою хвилею зруйновано міжповерхові перекриття, спалахнули як мінімум дві квартири.

За повідомленнями очевидців, пожежа охопила верхні поверхи будівлі, а полум'я видно з кількох вікон. Рятувальні служби негайно прибули на місце, оголошено підвищений ранг складності. 

Фахівці вивели одного врятованого. На жаль, на балконі 9 поверху виявлено двох загиблих

- йдеться у дописі МНС росії.

За словами рятувальників, постраждали 6 людей. Співробітники МНС росії евакуювали людей із сусідніх під'їздів. 

Як повідомили "Інтерфаксу" в екстрених службах, причиною пожежі міг стати вибух газового балону.

"Площа пожежі – 100 квадратів. Гасіння продовжується", - додали в російському МНС.

У російському "москва сіті" сталася сильна пожежа: очевидці повідомили про вибух23.04.25, 15:39 • 6917 переглядiв

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