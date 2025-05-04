У москві вибух газу в житловому будинку: двоє загиблих, 6 постраждалих
Київ • УНН
У москві в житловому будинку вибухнув газ, зруйновано квартири. Двоє людей загинули на балконі, 6 постраждали, серед них діти. Ймовірною причиною називають вибух газового балону.
У житловому будинку в москві вибухнув газ. Повідомляється, що зруйновано кілька квартир. Двоє людей загинули - їх заблокувало на балконі 9-го поверху, де вони задихнулися. Ще 6 осіб постраждали, серед них діти. Про це інформує УНН із посиланням на "Интерфакс", МНС росії в Telegram.
Деталі
Зазначається, що на вулиці Генерала Тюленєва у москві пролунав вибух в одній із квартир багатоповерхового житлового будинку. Вибуховою хвилею зруйновано міжповерхові перекриття, спалахнули як мінімум дві квартири.
За повідомленнями очевидців, пожежа охопила верхні поверхи будівлі, а полум'я видно з кількох вікон. Рятувальні служби негайно прибули на місце, оголошено підвищений ранг складності.
Фахівці вивели одного врятованого. На жаль, на балконі 9 поверху виявлено двох загиблих
За словами рятувальників, постраждали 6 людей. Співробітники МНС росії евакуювали людей із сусідніх під'їздів.
Як повідомили "Інтерфаксу" в екстрених службах, причиною пожежі міг стати вибух газового балону.
"Площа пожежі – 100 квадратів. Гасіння продовжується", - додали в російському МНС.
У російському "москва сіті" сталася сильна пожежа: очевидці повідомили про вибух23.04.25, 15:39 • 6917 переглядiв