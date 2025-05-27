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В московском зоопарке мужчина пытался отравить диких кошек: фото

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Неизвестный мужчина бросил таблетки в вольеры с рысями и леопардом. Полиция ищет лысого злоумышленника, которого зафиксировали камеры наблюдения.

В московском зоопарке мужчина пытался отравить диких кошек: фото

В московском зоопарке неизвестный мужчина пытался отравить диких кошек таблетками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ" и Telegram-каналы.

Детали

Мужчина целенаправленно бросил потенциальный яд в вольеры животных.

Таблетки нашли сотрудники во время планового осмотра рысей и леопарда Мизера. Благодаря камерам удалось вычислить, кто их подбросил. Сейчас лысого мужчину ищут полицейские.

В сети появились фото и видео, где зафиксирован подозреваемый.

Напомним

Недавно в воронежской области мужчина совершил стрельбу по людям возле вокзала. Один человек получил ранение в грудь, он в реанимации.

Позже удалось выявить личность нападавшего. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина: его объявили в розыск.

Также УНН сообщал, что в Швеции на здание посольства россии сбросили краску с дрона. В МИД страны-агрессора угрожают протестом.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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