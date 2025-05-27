У московському зоопарку чоловік намагався отруїти диких кішок: фото
Київ • УНН
Невідомий чоловік кинув таблетки у вольєри з рисями та леопардом. Поліція шукає лисого зловмисника, якого зафіксували камери спостереження.
У московському зоопарку невідомий чоловік намагався отруїти диких кішок таблетками. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ" і Telegram-канали.
Деталі
Чоловік цілеспрямовано кинув потенційну отруту у вольєри тварин.
Таблетки знайшли співробітники під час планового огляду рисів та леопарда Мізера. Завдяки камерам вдалося вирахувати, хто їх підкинув. Нині лисого чоловіка шукають поліцейські.
У мережі з’явились фото і відео, де зафіксований підозрюваний.
Нагадаємо
Нещодавно у воронізькій області чоловік вчинив стрілянину по людях біля вокзалу. Одна людина отримала поранення у груди, вона в реанімації.
Пізніше вдалось виявити особу нападника. Ним виявився раніше судимий 38-річний чоловік: його оголосили в розшук.
Також УНН повідомляв, що у Швеції на будівлю посольства росії скинули фарбу з дрона. У МЗС країни-агресора погрожують протестом.