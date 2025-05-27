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У московському зоопарку чоловік намагався отруїти диких кішок: фото

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Невідомий чоловік кинув таблетки у вольєри з рисями та леопардом. Поліція шукає лисого зловмисника, якого зафіксували камери спостереження.

У московському зоопарку чоловік намагався отруїти диких кішок: фото

У московському зоопарку невідомий чоловік намагався отруїти диких кішок таблетками. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ" і Telegram-канали.

Деталі

Чоловік цілеспрямовано кинув потенційну отруту у вольєри тварин.

Таблетки знайшли співробітники під час планового огляду рисів та леопарда Мізера. Завдяки камерам вдалося вирахувати, хто їх підкинув. Нині лисого чоловіка шукають поліцейські.

У мережі з’явились фото і відео, де зафіксований підозрюваний.

Нагадаємо

Нещодавно у воронізькій області чоловік вчинив стрілянину по людях біля вокзалу. Одна людина отримала поранення у груди, вона в реанімації.

Пізніше вдалось виявити особу нападника. Ним виявився раніше судимий 38-річний чоловік: його оголосили в розшук.

Також УНН повідомляв, що у Швеції на будівлю посольства росії скинули фарбу з дрона. У МЗС країни-агресора погрожують протестом.

Євген Устименко

Євген Устименко

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