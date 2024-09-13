В Молдове погиб военный-контрактник во время несения службы
Киев • УНН
Военнослужащий Объединенных миротворческих сил Молдовы получил смертельное ранение во время несения службы. Инцидент произошел 12 сентября, начато расследование обстоятельств гибели.
В Молдове во время несения службы получил смертельное ранение военный-контрактник из Объединенных миротворческих сил. Начато расследование. Об этом сообщает Минобороны Молдовы, передает УНН.
Детали
По информации Центра оперативного управления, инцидент произошел 12 сентября в 17:50. Военный погиб «в результате выстрела из предоставленного оружия» во время несения службы на посту.
Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть бойца. Расследованием дела занимается следственно-оперативная группа полиции. Военный по контракту служит в Национальной армии с 2023 года.
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