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У Молдові загинув військовий-контрактник під час несення служби

У Молдові загинув військовий-контрактник під час несення служби

Київ • УНН

 • 18163 перегляди

Військовослужбовець Об'єднаних миротворчих сил Молдови отримав смертельне поранення під час несення служби. Інцидент стався 12 вересня, розпочато розслідування обставин загибелі.

У Молдові під час несення служби отримав смертельне поранення військовий-контрактник з Об’єднаних миротворчих сил. Розпочато розслідування. Про це повідомляє Міноборони Молдови, передає УНН.

Деталі

За інформацією Центру оперативного управління, інцидент трапився 12 вересня о 17:50. Військовий загинув "внаслідок пострілу з наданої зброї" під час несення служби на посту.

Лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть бійця. Розслідуванням справи займається слідчо-оперативна група поліції. Військовий за контрактом служить у Національній армії з 2023 року.

Молдова не схвалила ізраїльським паломникам проїзд своєю територією в Україну09.09.24, 20:49 • 17585 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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