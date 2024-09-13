У Молдові загинув військовий-контрактник під час несення служби
Київ • УНН
Військовослужбовець Об'єднаних миротворчих сил Молдови отримав смертельне поранення під час несення служби. Інцидент стався 12 вересня, розпочато розслідування обставин загибелі.
У Молдові під час несення служби отримав смертельне поранення військовий-контрактник з Об’єднаних миротворчих сил. Розпочато розслідування. Про це повідомляє Міноборони Молдови, передає УНН.
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За інформацією Центру оперативного управління, інцидент трапився 12 вересня о 17:50. Військовий загинув "внаслідок пострілу з наданої зброї" під час несення служби на посту.
Лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть бійця. Розслідуванням справи займається слідчо-оперативна група поліції. Військовий за контрактом служить у Національній армії з 2023 року.
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