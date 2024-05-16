В минобороны рф заявили о ночной атаке на четыре области и Крым: что известно

В российском минобороны утверждают, что в ночь на 16 мая были атакованы белгородская, калужская, брянская и тульская области, а также временно оккупированный Крым. В ведомстве говорят о якобы сбитии 11 БПЛА, двух реактивных снарядов и ракеты "Точка-У". Об этом УНН сообщает со ссылкой на мо рф в Telegram.

Детали

В минобороны рф заявляют, что средствами ПВО было уничтожено два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одну ракету тактического комплекса "Точка-У" и один БПЛА над территорией белгородской области.

Также якобы было уничтожено четыре и перехвачено два БПЛА над территорией Крыма, уничтожен один БПЛА над брянской областью, один БПЛА над территорией калужской области и два БПЛА над территорией тульской области.

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