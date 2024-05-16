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После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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В минобороны рф заявили о ночной атаке на четыре области и Крым: что известно
министерство обороны россии сообщило о ночных атаках на белгородскую, калужскую, брянскую и тульскую области а также Крым, утверждая, что было сбито 11 БПЛА, 2 снаряда и ракета "Точка-У".
Последствия вражеских обстрелов Харьковщины: 13 пострадавших, повреждена амбулатория и общежитие
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов населенных пунктов Харьковской области ранения получили 13 местных жителей, повреждены частные дома, общежитие и амбулатория семейной медицины.
Нефть дорожает на фоне замедления инфляции и высокого спроса в США
Цены на нефть продолжили расти в четверг на фоне признаков высокого спроса и замедления инфляции в США.
В Херсонской области россияне попали в образовательные и медицинские учреждения, за сутки 19 раненых
Российские войска атаковали несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома, образовательные и медицинские учреждения, а также ранив 19 человек.
путин в Пекине проводит переговоры с Си Цзиньпином
путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине. В заявлении МИД Китая говорится, что Пекин готов работать с россией, чтобы оставаться "добрым соседом, добрым другом и добрым партнером".
Аэродрому Бельбек в оккупированном Крыму досталось второй раз за сутки: сообщают о пожаре
Спутниковые снимки подтверждают ночной пожар на аэродроме Бельбек в Крыму, а также есть сообщения о попадании.
Прокуратура хочет арестовать земельные участки более чем тысячи участников АТО
Правоохранители планируют изъять земельные участки, законно полученные более тысячей участников АТО в Сумской области в рамках бесплатной приватизации.
Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Полтавской области
Военно-воздушные силы Украины предупредили о вражеской ракетной угрозе с востока в направлении Полтавской области, что повлекло воздушную тревогу в нескольких областях, включая Киевскую и Полтавскую.
Небольшие дожди на юго-востоке и до 20° тепла: прогноз на сегодня
16 мая в Украине пройдут небольшие кратковременные дожди на юго-востоке, на остальной территории будет сухо, температура ночью 1-9° тепла, днем 13-20° тепла.
"Полдесятка снарядов": россияне из артиллерии ударили по громаде в Днепропетровской области
Прошлой ночью российский агрессор обстрелял из артиллерии село Марганецкой громады Днепропетровской области, но обошлось без жертв.