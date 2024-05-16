В міноборони рф заявили про нічну атаку на чотири області та Крим: що відомо
Київ • УНН
міністерство оборони росії повідомило про нічні атаки на бєлгородську, калузьку, брянську і тульську області а також Крим, стверджуючи, що було збито 11 БПЛА, 2 снаряди та ракету "Точка-У".
В російському міноборони стверджують, що у ніч на 16 травня були атаковані бєлгородська, калузька, брянська та тульська області а також тимчасово окупований Крим. У відомстві кажуть про нібито збиття 11 БПЛА, двох реактивних снарядів та ракети "Точка-У". Про це УНН повідомляє із посиланням на мо рф у Telegram.
Деталі
В міноборони рф заявляють, що засобами ППО було знищено два реактивні снаряди РСЗВ "Вільха", одну ракету тактичного комплексу "Точка-У" і один БПЛА над територією бєлгородської області.
Також нібито було знищено чотири і перехоплено два БПЛА над територією Криму, знищено один БПЛА над брянською областю, один БПЛА над територією калузької області та два БПЛА над територією тульської області.
У Ростовській області РФ вибухнула паливна база 15.05.24, 06:52 • 138714 переглядiв