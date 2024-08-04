россияне запускают фейковые приложения Резерв+ для сбора персональных данных украинцев. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, пишет УНН.

Враг распространяет веб-приложения, которые должны выглядеть как Резерв+, и планирует распространять их среди украинцев для сбора персональных данных. Мы уже знаем об этом и работаем над обеспечением вашей защиты - написала она.

Она призвала украинцев быть внимательными и проверять источники, на которые переходите. В частности, пользоваться только официальным сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua.

Не переходите по ссылкам, имитирующим название reserveplus.mod.gov.ua и заканчивающимся на .top, .website, .org и т.д.

При загрузке приложения обязательно проверяйте, что разработчиком является Министерство обороны Украины (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).

Напомним

Начиная с 17 июля, военнообязанные в Украине могут обновить данные только через приложение Резерв+ или в Территориальных центрах комплектования и СП, сообщает пресс-служба Минобороны.

У Резерв+ відтепер доступний статус бронювання