В приложении Резерв+ появилась возможность подгружать актуальные данные о бронировании в электронный военно-учетный документ. Об этом сообщили в Минобороны, передает УНН.

Детали

Как отмечается, услуга доступна только для работников критически важных для государства предприятий и тех, которые обеспечивают потребности сил обороны.

Забронированные граждане будут получать push-уведомления о появлении статуса бронирования в реестре военнообязанных Оберіг.

Чтобы получить актуальный статус после получения оповещения необходимо:

1. Нажать на кнопку с тремя точками на главном экране.

2. В раскрывающемся меню выбрать "Обновить документ".

"Работникам критически важных предприятий и ВПК больше не нужно носить бумажные документы о бронировании. Они могут показать информацию в приложении Резерв+ на смартфоне. Статус бронирования можно получить легко, удобно и без очередей и бумажной рутины отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Также рассказала, что активно работают над новыми функциями, в частности, автоматическими отсрочками для определенных категорий граждан.

Напомним

Электронное бронирование на портале Дія заработало с 17 июля. Более 55 тысяч сотрудников критически важных предприятий уже забронировано онлайн.