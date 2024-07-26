В приложении Резерв+ добавлена возможность проверки статуса бронирования для работников критически важных предприятий. Забронированные граждане будут получать push-уведомления и смогут обновить свой электронный военно-учетный документ.
В приложении Резерв+ появилась возможность подгружать актуальные данные о бронировании в электронный военно-учетный документ. Об этом сообщили в Минобороны, передает УНН.
Детали
Как отмечается, услуга доступна только для работников критически важных для государства предприятий и тех, которые обеспечивают потребности сил обороны.
Забронированные граждане будут получать push-уведомления о появлении статуса бронирования в реестре военнообязанных Оберіг.
Чтобы получить актуальный статус после получения оповещения необходимо:
1. Нажать на кнопку с тремя точками на главном экране.
2. В раскрывающемся меню выбрать "Обновить документ".
"Работникам критически важных предприятий и ВПК больше не нужно носить бумажные документы о бронировании. Они могут показать информацию в приложении Резерв+ на смартфоне. Статус бронирования можно получить легко, удобно и без очередей и бумажной рутины
Также рассказала, что активно работают над новыми функциями, в частности, автоматическими отсрочками для определенных категорий граждан.
Напомним
Электронное бронирование на портале Дія заработало с 17 июля. Более 55 тысяч сотрудников критически важных предприятий уже забронировано онлайн.