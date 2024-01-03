В Минэнерго предупредили об осложнениях в работе энергетических предприятий из-за непогоды

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
  •  113323 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

Эксклюзив
Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
  •  136259 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  159691 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

Эксклюзив
Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  168641 просмотра

Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  164891 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

Эксклюзив
В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год
2 января  •  170567 просмотра

В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год

Эксклюзив
ФГВФЛ должен отменить торги по инкассаторскому броневику банка "Конкорд" и передать его военным - эксперт
2 января  •  175961 просмотра

ФГВФЛ должен отменить торги по инкассаторскому броневику банка "Конкорд" и передать его военным - эксперт

Эксклюзив
Сына одиозного судьи Аблова объявили в розыск: подозревают в убийстве
1 января  •  227053 просмотра

Сына одиозного судьи Аблова объявили в розыск: подозревают в убийстве

Эксклюзив
Волонтеры передавали военным инкассаторские бусы, ведь они подходят для фронта - волонтер
1 января  •  252929 просмотра

Волонтеры передавали военным инкассаторские бусы, ведь они подходят для фронта - волонтер

Эксклюзив
Инкассаторские авто точно бы пригодились на фронте - военный эксперт
1 января  •  190122 просмотра

Инкассаторские авто точно бы пригодились на фронте - военный эксперт

Эксклюзив
Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ
30 декабря  •  218906 просмотра

Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ

Эксклюзив
Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год
30 декабря  •  256152 просмотра

Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год

Эксклюзив
Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины
29 декабря  •  248286 просмотра

Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины

Эксклюзив
Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
29 декабря  •  250175 просмотра

Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
28 декабря  •  277991 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-minenergo-predupredili-ob-oslozhneniyakh-v-rabote-energeticheskikh-predpriyatii-iz-za-nepogodi

В Минэнерго предупредили об осложнениях в работе энергетических предприятий из-за непогоды

Киев  •  УНН

03 январь 2024, 18:15  •  29186 просмотра

Read in English

Украина готовится к резкому похолоданию и сильным снегопадам, которые могут повлиять на работу коммунальных служб и энергетики.

Сложные погодные условия, которые ожидаются в ближайшие дни, могут привести к осложнению работы коммунальных и энергетических предприятий в большинстве областей страны. Об этом сообщает Минэнерго, передает УНН.

Детали

По данным Гидрометцентра, с 6 января в Украине ожидается сильное похолодание, которое осложнится снегопадами, метелями, дождями и гололедом.

В северных, центральных и восточных регионах Украины температура может опускаться до -15 градусов. На северо-востоке местами и до 18-20 градусов мороза.

В западных и северных областях будут снегопады, метели, а юг и восток Украины будут с осадками преимущественно в виде дождя. Центр - это дождь и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед.

В связи с этим может возникнуть осложнение работы коммунальных и энергетических предприятий. Однако в Минэнерго заявляют, что все службы готовы готовы к устранению последствий непогоды.

В конце концов ожидается, что это похолодание завершится 10 января, и к середине месяца придет ослабление морозов.

Напомним

Глава "Укрэнерго" уверяет, что энергосистема Украины может выдержать массированные атаки рф даже в сильные морозы, избежав полного коллапса. 

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Технологии
У Міненерго попередили про ускладнення в роботі енергетичних підприємств через негоду
The Ministry of Energy warned of complications in the work of energy companies due to bad weather
Новости по теме

В Минэнерго предупредили об осложнениях в работе энергетических предприятий из-за непогоды

Украина готовится к резкому похолоданию и сильным снегопадам, которые могут повлиять на работу коммунальных служб и энергетики.

Технологии •   •  29186 просмотра
В Минэнерго предупредили об осложнениях в работе энергетических предприятий из-за непогоды

СБУ показала, как состоялся крайний обмен военнопленными

Украина провела самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны. Удалось вернуть 230 человек. В СБУ отметили, что этот успех стал возможным благодаря работе и Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.

Война •   •  91407 просмотра
СБУ показала, как состоялся крайний обмен военнопленными

Независимо от атак рф или похолодания: в Укрэнерго заявили, что коллапса в украинской энергосистеме не будет

Глава "Укрэнерго" уверяет, что энергосистема Украины может выдержать массированные атаки даже в сильные морозы, избежав полного коллапса. Мероприятия по ремонту и импорту являются ключевыми для стабильности.

Война •   •  33840 просмотра
Независимо от атак рф или похолодания: в Укрэнерго заявили, что коллапса в украинской энергосистеме не будет

"Длинная была пауза в обменах, но никакой паузы не было в переговорах по обменам" - Зеленский

Зеленский объявил об успешном обмене пленными, поблагодарив всех причастных и отметив постоянные переговоры о дальнейших обменах.

Война •   •  70942 просмотра
"Длинная была пауза в обменах, но никакой паузы не было в переговорах по обменам" - Зеленский

10 000 кв. м: спасатели назвали общую площадь пожаров в Киеве в результате массированной ракетной атаки 2 января

Ракетный обстрел 2 января вызвал пожары на площади более 10 000 квадратных метров в Киеве. К ликвидации результатов атаки привлекли 300 спасателей.

Война •   •  27230 просмотра
10 000 кв. м: спасатели назвали общую площадь пожаров в Киеве в результате массированной ракетной атаки 2 января

ОАЭ помогли в организации последнего обмена военнопленными - Буданов

Украина и россия провели самый большой обмен пленными с начала вторжения, с помощью ОАЭ удалось вернуть 230 украинских защитников.

Война •   •  31040 просмотра
ОАЭ помогли в организации последнего обмена военнопленными - Буданов

На Мелитопольское направление завезли кубанских "казаков" - Федоров

Завезенные в Мелитополь кубанские "казаки", по словам Федорова, совершают злоупотребления и воровство.

Война •   •  25110 просмотра
На Мелитопольское направление завезли кубанских "казаков" - Федоров

Украина пригласила представителей Мексики на Глобальный саммит мира

Андрей Ермак поблагодарил Мексику за поддержку Украины и обсудил с министром иностранных дел Мексики подготовку международной встречи.

Политика •   •  28065 просмотра
Украина пригласила представителей Мексики на Глобальный саммит мира

Уточнение от ОВА: ПВО сбили в Днепровском районе 2 ракеты рф. Также враг атаковал общины в Днепропетровской области

Украинские силы сбили 2 российские ракеты в Днепровском районе; обстрелы вызвали незначительные пожары и повреждения в Никопольском районе. Пострадавших нет.

Война •   •  26480 просмотра
Уточнение от ОВА: ПВО сбили в Днепровском районе 2 ракеты рф. Также враг атаковал общины в Днепропетровской области

Самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны: кого удалось вернуть рассказали в Координационном штабе

Украина провела крупнейший обмен пленными с начала войны, обеспечив освобождение 230 человек, в том числе 6 гражданских лиц и лиц, которые ранее считались пропавшими без вести.

Война •   •  28477 просмотра
Самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны: кого удалось вернуть рассказали в Координационном штабе