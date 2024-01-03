В Минэнерго предупредили об осложнениях в работе энергетических предприятий из-за непогоды

Сложные погодные условия, которые ожидаются в ближайшие дни, могут привести к осложнению работы коммунальных и энергетических предприятий в большинстве областей страны. Об этом сообщает Минэнерго, передает УНН.

Детали

По данным Гидрометцентра, с 6 января в Украине ожидается сильное похолодание, которое осложнится снегопадами, метелями, дождями и гололедом.

В северных, центральных и восточных регионах Украины температура может опускаться до -15 градусов. На северо-востоке местами и до 18-20 градусов мороза.

В западных и северных областях будут снегопады, метели, а юг и восток Украины будут с осадками преимущественно в виде дождя. Центр - это дождь и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед.

В связи с этим может возникнуть осложнение работы коммунальных и энергетических предприятий. Однако в Минэнерго заявляют, что все службы готовы готовы к устранению последствий непогоды.

В конце концов ожидается, что это похолодание завершится 10 января, и к середине месяца придет ослабление морозов.

Напомним

Глава "Укрэнерго" уверяет, что энергосистема Украины может выдержать массированные атаки рф даже в сильные морозы, избежав полного коллапса.