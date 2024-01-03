В Минэнерго предупредили об осложнениях в работе энергетических предприятий из-за непогоды
Киев • УНН
Украина готовится к резкому похолоданию и сильным снегопадам, которые могут повлиять на работу коммунальных служб и энергетики.
Сложные погодные условия, которые ожидаются в ближайшие дни, могут привести к осложнению работы коммунальных и энергетических предприятий в большинстве областей страны. Об этом сообщает Минэнерго, передает УНН.
Детали
По данным Гидрометцентра, с 6 января в Украине ожидается сильное похолодание, которое осложнится снегопадами, метелями, дождями и гололедом.
В северных, центральных и восточных регионах Украины температура может опускаться до -15 градусов. На северо-востоке местами и до 18-20 градусов мороза.
В западных и северных областях будут снегопады, метели, а юг и восток Украины будут с осадками преимущественно в виде дождя. Центр - это дождь и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед.
В связи с этим может возникнуть осложнение работы коммунальных и энергетических предприятий. Однако в Минэнерго заявляют, что все службы готовы готовы к устранению последствий непогоды.
В конце концов ожидается, что это похолодание завершится 10 января, и к середине месяца придет ослабление морозов.
Напомним
Глава "Укрэнерго" уверяет, что энергосистема Украины может выдержать массированные атаки рф даже в сильные морозы, избежав полного коллапса.
В Минэнерго предупредили об осложнениях в работе энергетических предприятий из-за непогоды
Украина готовится к резкому похолоданию и сильным снегопадам, которые могут повлиять на работу коммунальных служб и энергетики.
СБУ показала, как состоялся крайний обмен военнопленными
Украина провела самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны. Удалось вернуть 230 человек. В СБУ отметили, что этот успех стал возможным благодаря работе и Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных.
Независимо от атак рф или похолодания: в Укрэнерго заявили, что коллапса в украинской энергосистеме не будет
Глава "Укрэнерго" уверяет, что энергосистема Украины может выдержать массированные атаки даже в сильные морозы, избежав полного коллапса. Мероприятия по ремонту и импорту являются ключевыми для стабильности.
"Длинная была пауза в обменах, но никакой паузы не было в переговорах по обменам" - Зеленский
Зеленский объявил об успешном обмене пленными, поблагодарив всех причастных и отметив постоянные переговоры о дальнейших обменах.
10 000 кв. м: спасатели назвали общую площадь пожаров в Киеве в результате массированной ракетной атаки 2 января
Ракетный обстрел 2 января вызвал пожары на площади более 10 000 квадратных метров в Киеве. К ликвидации результатов атаки привлекли 300 спасателей.
ОАЭ помогли в организации последнего обмена военнопленными - Буданов
Украина и россия провели самый большой обмен пленными с начала вторжения, с помощью ОАЭ удалось вернуть 230 украинских защитников.
На Мелитопольское направление завезли кубанских "казаков" - Федоров
Завезенные в Мелитополь кубанские "казаки", по словам Федорова, совершают злоупотребления и воровство.
Украина пригласила представителей Мексики на Глобальный саммит мира
Андрей Ермак поблагодарил Мексику за поддержку Украины и обсудил с министром иностранных дел Мексики подготовку международной встречи.
Уточнение от ОВА: ПВО сбили в Днепровском районе 2 ракеты рф. Также враг атаковал общины в Днепропетровской области
Украинские силы сбили 2 российские ракеты в Днепровском районе; обстрелы вызвали незначительные пожары и повреждения в Никопольском районе. Пострадавших нет.
Самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны: кого удалось вернуть рассказали в Координационном штабе
Украина провела крупнейший обмен пленными с начала войны, обеспечив освобождение 230 человек, в том числе 6 гражданских лиц и лиц, которые ранее считались пропавшими без вести.