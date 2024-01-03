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Незалежно від атак рф чи похолодання: в Укренерго заявили, що колапсу в українській енергосистемі не буде

Незалежно від атак рф чи похолодання: в Укренерго заявили, що колапсу в українській енергосистемі не буде

Київ • УНН

 • 43690 перегляди

Голова "Укренерго" запевняє, що енергосистема України може витримати масовані атаки навіть у сильні морози, уникнувши повного колапсу. Заходи з ремонту та імпорту є ключовими для стабільності.

Україна зможе уникнути колапсу в енергосистемі, навіть якщо ворог буде здійснювати масовані атаки на енергооб’єкти в період значного похолодання. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, пише УНН.

"Я впевнений, що зробити так, щоб енергосистема України сколапсувала і ми, як вони казали в минулому році: "опинимося в кам’яному віці" - такого не буде. Ці цілі не будуть досягнуті ворогом. Створити нам дискомфорт, створити тимчасові перерви в енергопостачанні вони можуть безумовно. Але знову ж таки, будемо робити все, щоб ці перерви, якщо вони будуть, були мінімізовані", - сказав Володимир Кудрицький та додав, що навіть при значних мінусових температурах, коли енергосистема працюватиме на межі можливостей, атаки росії, не вплинуть значно на її роботу.

"Це вже буде не вперше. Саме такі періоди росіяни вибирали перед своїми масованими атаками. Ми це вже проходили близько 20 разів. Це, звичайно створить нам додаткові проблеми. Але я впевнений, що це буде питання тривалості можливих перерв в енергопостачанні через пошкодження якихось об’єктів, проте колапсу в енергосистемі не відбудеться. Ворог цього не досягне", - зазначив він.

Деталі

Володимир Кудрицький зазначив, що холод - це випробування для будь-якої енергосистеми. І для того, щоб пройти цей період без відключень, потрібно виконати дві умови.

По-перше, залучити до роботи всі енергоблоки електростанцій, які зараз перебувають в поточних ремонтах.

По-друге, в повному обсязі використати 1700 МВт технічної можливості імпорту, яку "Укренерго" відкрило наприкінці минулого року.

Також Кудрицький наголосив на тому, що допомогти енергосистемі та енергетикам може кожен житель України, заощаджуючи електроенергію в ранкові та вечірні години, коли споживання найбільше.

Масована атака рф пошкодила лінії електропередач, але самі енергетичні об’єкти цілі - Міненерго02.01.24, 17:22 • 41725 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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