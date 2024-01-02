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Масована атака рф пошкодила лінії електропередач, але самі енергетичні об’єкти цілі - Міненерго

Масована атака рф пошкодила лінії електропередач, але самі енергетичні об’єкти цілі - Міненерго

Київ • УНН

 • 41725 перегляди

Енергетичні об'єкти України уникли пошкоджень під час масованої ракетної атаки росії, постраждали лише лінії електропередач. Наразі вдалося заживити понад 230 000 постраждалих.

Внаслідок сьогоднішньої масованої ракетної атаки росії проти України було пошкоджено тільки лінії електропередач. Самі енергетичні об’єкти залишилися неушкодженими. Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

На щастя, були пошкоджені тільки лінії електропередачі, а самі енергетичні об’єкти не зазнали пошкоджень. В той же час ми розуміємо, що упродовж всіх масових атак росіян, починаючи з минулого року, енергетичні обʼєкти є ціллю росіян і вони весь час намагаються знищити та пошкодити наші енергетичні об’єкти. В той самий час, в цьому році в нас набагато сильніша ППО, зроблено пасивний захист енергетичних обʼєктів, і це значно допомагає нам тримати їх цілими 

- сказала Світлана Гринчук.

Деталі

Через ранкову атаку було пошкоджено лінію електропередач, через що були знеструмлені споживачі в декількох районах Києва та області. Але вже 230 тисяч абонентів вдалося заживити.

Згідно зі словами, в Україні наразі працює уся атомна генерація електроенергії на підконтрольних територіях. Також на 100% виконано план по ремонтам блоків теплової генерації. Водночас продовжуються ремонтні роботи.

Тому, якщо внаслідок атак рф не буде сильних пошкоджень та енергосистема буде працювати так, як зараз, то графіки відключень світла застосовуватися не будуть.

Нагадаємо

Через масовану ворожу атаку були пошкодження в мережах у Києві та Київській області. Тоді без електропостачання залишилися понад 250 тисяч споживачів. 

Енергетики частково відновили електропостачання в Києві02.01.24, 12:29 • 60633 перегляди

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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